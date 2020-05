Most strave sada je most nade: Čudo arhitekture lebdi u zraku!

Ovaj tjedan novi most u Genovi je završen, nakon što je prije dvije godine zamijenio stari koji se urušio i ubio 43 ljudi.

Projekt predstavlja nevjerojatni inženjerski poduhvat jer se isprve nije činilo da će most biti dovršen u roku, a i izgleda i kao lebdeće čudo arhitekture, barem tako piše CNN.

Ovaj most je važna prometna arterija sjeverne Italije jer spaja dva dijela Geneve, strateška je prometna luka, a na tu cestu se spaja i E80 europska autocesta koja veže Italiju s Francuskom.

Foto: Reuters Isto tako, jedna je od najvažnijih ruta za turiste koji su krenuli za Liguriju iz recimo, Turina ili Milana.

Podsjetimo, novi most je napravljen na mjestu starog Morandi mosta koji se urušio 14. kolovoza 2018. godine, a u toj je tragediji umrlo 43 ljudi.

Novi most je dug preko jedan kilometar i stoji 45 metara u zraku iznad doline i rijeke Polcevera. Ako ga se gleda od ispod, vidi se da je dizajnom trebao podsjećati na brod koji lebdi u zraku.

- Genova je jedno veliko brodogradilište, zato i ne čudi što je most dizajniran tako da odozdola liči na brodski trup - kazao je Renzo Piano koji je dizajnirao novi most.

Foto: Reuters Foto: Reuters - Htio sam da ovaj most govori priču o Genovi. Giorgio Caproni, slavni pjesnik iz Genove, jednom je napisao da je taj grad stvoren od čelika i vjetra. Ovaj most je portret grada. Napravljen je od čelika, ali također flerta s vjetrom - dodao je Piano.

Talijanski premijer Giuseppe Conte bio je na otvaranju mosta te poručio kako se rane zbog tragedije koja se dogodila nakon urušavanja - nikad neće zacijeliti, ali da Genova sada svjetli novim svjetlom nad Italijom.

Foto: PALAZZO CHIGI PRESS OFFICE

Vijadukt Polcevera na autocesti A10 kod Genove urušio se uz katastrofalne posljedice. Vijadukt je nazvan prema talijanskom inženjeru Riccardu Morandiju koji ga je projektirao, gradio se od 1963. do 1967. godine.

Imao je istu strukturu kao i most Brooklyn u New Yorku, a pomalo mu je i ličio. Bio je izgrađen većim dijelom od betona jer Italija nije u to vrijeme imala dovoljno zaliha metala. Točan uzrok urušavanja mosta Morandi još uvijek nije poznat, istraga je i dalje u tijeku, ali korozija, nedostaci u konstrukciji, neodržavanje i sami dizajn, svakako su jedan od ključnih razloga katastrofe.