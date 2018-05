Most u Metkoviću iznio mjere za ostanak mladih u Hrvatskoj

Osma programska konvencija Mosta nezavisnih lista simptomatičnog naziva "Pokret ostanka" održana je u subotu u Metkoviću. Predstavljeno je sedam inicijativa iz različitih područja (demografija, javna uprava, pravosuđe,...) pred ne baš dupkom punom dvoranom Gradskog kulturnog središta, iako su došle "najjače snage" Mosta – predsjednik Božo Petrov, Robert Podolnjak, Davor Romić, Sonja Čikotić...

Ines Strenja Linić je govorila o problemima u zdravstvu (napomenula je kao liječnica kako su joj u njenoj sredini i HDZ i SDP bili neprijatelji), kako riješiti problem manjka liječnika i medicinskog osoblja koji će u EU idućih desetak godina u milijunima otići u mirovinu, a zamijeniti će ih naši ljudi, kao i kako poboljšati i ubrzati usluge pacijentima. Stanje u gospodarstvu je analizirala Kata Ujdur, bivša gradonačelnica Metkovića, ponovno naglašavajući brojne besmislene namete poduzetnicima, beskonačne kontrole raznih inspekcija te generalnu sporost u rješavanju zahtjeva poduzetnika.

Teške teme je "presjekao" saborski zastupnik Miro Bulj, uobičajeno britak – usporedio je Vladu s volom i to onim u kupusu, no za razliku od narodne poslovice, na kraju batine za štetu dobiju građani, a ne Vlada. "Upravljački sistem je zaštićen, faraonski. Vi plaćate dodvoravanje naše vlasti, tih političkih elita, Briselu, Tusku i sličnima. Zakon o poljoprivrednom zemljištu omogućuje strancima kupovanje, dok mi to ne možemo napraviti recimo u Mađarskoj. Prvo su iselili ljude iz Slavonije i ostalih krajeva, a sada stranci mogu kupovati zemlju. Sve rade kako bi pogodovali Briselu, vi ih ne zanimate, nije ih briga za poljoprivrednike. Samo imaju dobar PR, jučer su u Splitu govorili o navodnjavanju, prometnoj infrastrukturi, ali pitam ih gdje su pare? Tko će to provesti? Vlada radi samo štetu, sjetite sa Sanadera i njegova ponašanja... Bili smo hrabri i pokušali s Karamarkovom vladom, bili smo hrabri i izašli iz nje, ostat ćemo hrabri radi naše djece. Zato nam ne preostaje ništa drugo nego borba."

Politički tajnik Nikola Grmoja također je tradicionalno bez dlake na jeziku.

- Najveći plus Mosta je naše institucionalno iskustvo. Postavili smo drugačije standarde, pokazali smo da se i u politici može imati obraz, bez obzira na cijenu. Ostali smo svoji i sa željom da Hrvatsku učinimo zemljom u kojoj svatko ima ista prava i mogućnosti. Ne želimo da ovo bude zemlja samo 200 bogatih koji imaju pravo na sinkope. - grmio je Grmoja, dok je Petrov uputio poruku premijeru.

- Na terenu smo kako bi pokazali ljudima kako je moguće promijeniti državu, napraviti kvalitetna, konstruktivna zakonska rješenja koja će na kraju dovesti do toga da u Hrvatskoj ostanu ljudi koji razmišljaju hoće li otići. Na Vladi je da pokaže biračima hoće li održati svoje predizborno obećanje kako će zemlju učiniti kvalitetnom. Vidimo da se to zadnje dvije godine ne radi. Međutim, važniji im je PR, kao što je to bilo jučer u Splitu, od onoga što bi zaista mogli napraviti. Malo je vremena još ostalo, više od pola mandata je prošlo, neka se uhvate u koštac s problemima, jer ako nemaju rješenja neka prihvate Mostova zakonska rješenja koja se nalaze u saborskoj proceduri, od mjera u gospodarstvu, reforme pravosuđa do demografskih mjera. Uspjeh predsjednika Vlade Andreja Plenkovića je što je svojim neuspjehom proizveo rast stranaka koje žele istupiti iz EU. Zadnjih godinu dana svjedoci sramotne političke trgovine, osim toga i kaosom koji vlada u Agrokoru i svim drugim mjerama koje su bile šminka poput njihove famozne reforme pravosuđa, koju su na kraju nazvali mini-reforma, a zapravo su bile izmjene zakona. Sve što se danas događa, sve ono protiv čega govori gospodin Plenković, je njegov rezultat. Zato još jednom pozivam premijera Plenkovića, ako nema zakonska rješenja, Most ih ima, dao ih je u saborsku proceduru pa ako već ne mogu sami smisliti rješenja, imaju gotov proizvod za bolju RH. - između ostalog je rekao Božo Petrov, dok je spekulacije o koaliciji sa Živim zidom bezuvjetno otklonio.

- Živi zid se davno izjasnio da nemaju namjere preuzeti odgovornost, mi smo s druge strane preuzeli odgovornost i bili spremni odustati od bilo čega, ako se nije radilo u skladu s principima, normalnim načelima i nije se poštovao dogovor.