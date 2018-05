Most želi istražno povjerenstvo o Agrokoru, upućuju proceduru

Nikola Grmoja najavio je u četvrtak kako će Mostovi zastupnici, potaknuti najnovijom aferom s e-mailovima potpredsjednice Vlade Martine Dalić, u saborsku proceduru uputiti zahtjev za raspravu o prijedlogu izmjene Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor, a kako bi se u Saboru raspravila ta afera i ukupna situacija u tom koncernu.

"Uputit ćemo u proceduru zahtjev za raspravu o prijedlogu izmjene Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva o Agrokoru, kojeg su vladajući ugasili, kojom se traži izbacivanje točke prema kojoj bi se povjerenstvo bavilo i financijskim izvješćima Agrokora što istražuje Državno odvjetništvo", poručio je Grmoja s konferencije za novinare u Saboru.

Saborski Poslovnik im, kaže, to omogućuje, pa ako već danas prikupe 30 potpisa, u roku sedam dana taj se prijedlog mora raspraviti u Saboru "i tako ćemo cijeli dan moći govoriti i o ovoj aferi, kao i o ukupnoj situaciji u Agrokoru". "Natjerat ćemo vladajuće da o tome raspravljamo. O daljnjim koracima oporbe moramo se dogovoriti", kazao je Grmoja.

Motive Martine Dalić pokazuju dečki koji su završili u Agrokoru s milijunskim nagradama

Za privatnu elektronsku prepisku između Martine Dalić i konzultanata, koju je objavio portal Index, rekao je kako potvrđuje ono što u Mostu govore već godinu dana, a to je da je Dalić vodila cijeli proces, da ga je formirala, oblikovala, da su svi detalji vezani uz tzv. lex Agrokor komunicirani i odrađeni izvan institucija.

"Koji su bili motivi Martine Dalić pokazuje to što su svi dečki naše 'Margaret Thatcher' završili u Agrokoru s milijunskim nagradama", poručio je Grmoja i dodao kako je to posebno sporno u ovom procesu te da je zbog toga i morao odstupiti bivši izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak.

To što premijer čvrsto brani potpredsjednicu svoje Vlade te, tvrdnjama kako su u Mostu kao tadašnjem HDZ-ovom partneru u Vladi sve znali oko procesa izrade lex Agrokora, Grmoja tumači kao neuspješan pokušaj Andreja Plenkovića da odgovornost prebaci na Most.

O premijerovim tvrdnjama da su u Mostu sve znali: Nikoga od čelnih ljudi Mosta nema u e-mail korespondenciji

"Ako smo mi odgovorni, zašto smo onda ubrzo nakon toga izašli iz Vlade i glasovali protiv ministra Zdravka Marića i inzistirali na transparentnosti ako smo imali bilo kakav interes", upitao je i naglasio kako nikoga od čelnih ljudi Mosta nema u spornoj e-mail korespondenciji.

Mostovac Tomislav Panenić kaže kako je Dalić komunicirala stav da svim stranim ulagačima treba poručiti kako bez "suradnje" s državom ne mogu ostvariti svoje ciljeve.

"Ta poruka pokazuje stanje društva i politike, da politika i dalje želi nadzirati gospodarske tijekove na način da bude izravno uključena i bude dio svake investicije. Mislim da će ovo ostaviti posljedice na komunikaciji sa svakim budućim važnijim eventualnim investitorom", upozorio je.

Kao drugi važan detalj ove korespondencije naveo je to što Dalić, kako je rekao, nije stavove dijelila s premijerom, koji je krajem 2016. objavio namjeru da Hrvatska otkupi Inu, a ona to nije podržavala. "Mi to nismo znali dok smo bili dio Vlade", rekao je.

Tema: Afera mailovi