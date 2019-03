Most: Glavni odbor potvrdio izbornu listu za EU parlament

Glavni odbor Mosta nezavisnih lista u nedjelju je potvrdio listu kandidata za predstojeće europarlamentarne izbore, a na njoj će se, uz ona stranačka, naći i nestranačka imena koja će, zajedno s izbornim programom, biti objavljena za 10-tak dana.

- Naš program pokazuje viziju kakvu Hrvatsku želimo i za kakve interese će se naši zastupnici boriti u Europskom parlamentu. Lista predstavlja liječnike, profesore, aktiviste i sve one skupine ljudi za koje smatramo da mogu s ponosom predstavljati Hrvatsku - rekao je čelnik Mosta NL Božo Petrov na konferenciji za medije nakon sjednice Glavnog odbora stranke.

O konkretnim imenima nije želio govoriti, a najavio je tek kako će biti iznenađenja.

Most se, kazao je, bori za dva mandata.

- To je ono realno gdje Most može ići - ocijenio je Petrov naglasivši kako će na predstojećim izborima izlaznost birača biti jako važna jer, po njegovom mišljenju, HDZ-u odgovara mala izlaznost.

Tvrdi i kako stranke koje na liste stavljaju nestranačke kandidate kopiraju Most. Zbog toga mu je, istaknuo je, drago jer je Most široka platforma koja je od početka okupljala i stranačke i nestranačke osobe.

"Bitno je uvesti sve one ljude koji mogu pridonijeti i oživljavanju političke scene, ali i uvođenju kvalitetnih ljudi u politički prostor. Svaka osoba koja je kvalitetna, bez obzira u koju stranku se uključila, dobrodošla je u borbu za hrvatski interes", poručio je.

Petrov: Lokalni šerifi govore tko smije ili ne smije davati izjave

Čelnik Mosta Petrov osvrnuo se i na jučerašnju zabranu održavanja konferencije za novinare o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu na Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2019., koja je Mostu onemogućena uz obrazloženje kako Viroexpo "nije politička manifestacija, nego gospodarska".

"To nije nešto za što su ljudi odlazili u rat, da bi 28 godina poslije određeni lokalni šerifi govorili tko u kojem području Hrvatske smije ili ne smije dati izjavu i uopće progovoriti i to o temama koje tište ljude upravo na tom području", ocijenio je Petrov.

Istaknuo je kako su jučer namjeravali govoriti o zakonu kojeg se na sajmu predstavljalo kao da je nešto novo, a zapravo je, tvrdi, stupio na snagu prije godinu dana.

Konferenciju za novinare, kaže, zabranili su 'lokalni šerifi' koji su znali zbog čega to čine.

Za najavljeni Zakon o nedopuštenom ponašanju na internetu kazao je kako se "radi o cenzuri interneta".

"Možete vidjet nastojanja i ove Vlade da se provede zakon koji će ograničiti slobodu govora. Oni su to najavljivali više puta, sjetite se znakovite izjave sadašnjeg predsjednika Sabora, koji je prije više od godinu dana rekao da su ovoj Vladi najveći problem društvene mreže", poručio je.