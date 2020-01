Mostov vijećnik iz Splita tvrdi: Ubijeni su dilali, tukli i prijetili

Splitski gradski vijećnik iz redova Mosta Josip Markotić komentirao je trostruko ubojstvo usred bijela dana u svom gradu. Za zločin, kako piše vijećnik, nema opravdanja, no kao gori zločin okarakterizirao je zločin nečinjenja hrvatskog pravosuđa. Markotić tvrdi kako su ubijeni bili poznati kao nasilnici. Jedan se, spominje vijećnik, fotografirao s predsjednicom, ali nije naveo tko od žrtava niti kad.

- U civiliziranim društvima korupcija, nepravda i zločini se ne rješavaju osvetom i uličnim obračunima i ubojstvima. Zato što takve stvari u civiliziranim društvima rješava policija i pravosuđe. Od ovog užasnog zločina (za kojeg osobno ne mogu naći nikakvo opravdanje) gori je jedino zločin (ne)činjenja korumpiranog hrvatskog pravosuđa. Trojica ubijenih kriminalaca i narko dilera već godinama su poznati policiji i pravosuđu. Dogodilo se to praktički u kvartu u kojem živim. Kafić pored škole u koju mi idu djeca "u roku keks" je bio okružen specijalcima. Kako to? Pa jer policija dobro zna tko drži kafić i kakvi se "akademici" skupljaju u njemu. I strahovali su da se ubojica ne spusti do kafića i nastavi osvetničko ubijanje - piše Markotić.

Mostovac kaže da se jedan od ubijenih nedavno slikao s Kolindom pa zatim pojašnjava što je izazvalo revolt kod građana, do te mjere da podršku daju ubojici.

- Trojica ubijenih konstantno su maltretirali sve oko sebe. Dilali drogu, reketarili, tukli, prijetili... Vidim da se dio lokalnih medija sada licemjerno zgraža nad porukama podrške ubojici. A da se za promjenu malo zgražate i oštricu svog pera usmjerite u drugu metu. Za početak da provjerite kako se moglo dogoditi da se jedan od ovih "uglednika" povezanih sa određenim "miljeima" na jednom nedavnom svečanom događaju u Splitu slika tik uz predsjednicu? Svi koji sada daju podršku ubojici ne rade to zato što bi veličali ubojstvo, osvetu i kriminal. To rade iz revolta prema ovom nakaradnom sustavu. Jer da su policija i pravosuđe odradili ono što su trebali odraditi, ta trojica nesretnika bi danas bila živa jer bi bili tamo gdje trebaju biti, u zatvoru - napisao je Markotić.