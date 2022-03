Može li šefica DORH-a preživjeti lov na ministre? Već se naveliko priča tko će biti nasljednik...

Zlata Hrvoj Šipek opako se zamjerila Andreju Plenkoviću. Zato mora platiti. To je misao koja se od one subote kad je uhićen Darko Horvat – za što su, kako se čini, par dana prije znali svi osim premijera - navodno kompulzivno mota po premijerovoj glavi. Svi koji poznaju Andreja Plenkovića znaju da je osvetoljubiv i da ne prašta. Ali - kako maknuti državnu odvjetnicu koja je još do jučer kotirala kao njegov projektil na daljinsko navođenje, a preostaju joj još dvije godine mandata? I uhićuje žive ministre, a ne političke kadavere iz mirogojske Aleje velikana?