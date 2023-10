'Možemo sponzorira seksualne nastranosti', kaže. Isti festival podržali i Bandić i ministarstvo

Sramota u režiji Možemo u Zagrebu na dan pada herojskog grada Vukovara, ogorčeno je natipkao na Facebooku zastupnik Suverenista Marko Milanović Litre.

Obrušio se na zagrebačko vodstvo jer sponzoriraju fetiš festival koji, zgrožen je, "promovira seksualne nastranosti." Osim što mu je to, kad je pogledao neke od fotografija s ranijih festivala, općenito gadljivo, kivan je i zbog datuma na koji se festival trebao održati u jednom zagrebačkom klubu - 18. studenog. Dan je to sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje.

- Na obljetnicu pada herojskog grada Vukovara, dan koji bi trebao biti posvećen sjećanju i nacionalnom zajedništvu, vodstvo Grada Zagreba predvođeno radikalnom ideološkom klikom iz Možemo! odabralo je biti pokrovitelj nad događajem koji omalovažava vrijednosti koje su izgradile naš glavni grad i Hrvatsku. Novcem Zagrepčanki i Zagrepčana sponzorirati događaj koji promovira seksualne nastranosti posjetitelja ovog događaja, pogotovo na tako sveti dan kao što je obljetnica pada Vukovara, pljuska je svakom hrvatskom građaninu koji cijeni temeljne vrijednosti hrvatskog društva i najosnovniju pristojnost. Individualne slobode su važne, ali vrijeme i sponzorstvo ovog događaja su duboko neosjetljivi i problematični - poručio je, između ostalog, Milanović Litre te priložio kombiniranu fotografiju koja s jedne strane prikazuje Tomislava Tomaševića i Sandru Benčić, a s druge jedan par s tog festivala, od kojeg je muškarac gol, a lice je sakrio maskom u obliku svinjske glave.

Festival četvrtu godinu za redom organizira udruga SM-Art Hrvatska, ali su ga sada ipak odgodili.

- Radi sigurnosti svih posjetitelja i naših izvođača, a nakon nezapamćenog medijskog linča od strane pojedinih konzervativnih portala, odlučili smo datum održavanja 4. WIITWD festivala pomaknuti s 18. studenog na neki drugi dan. O tome ćemo napisati obavijest na našim mrežnim profilima čim definiramo novi datum - poručili su dva dana nakon objave Milanovića Litre.

Pobjeda, uskliknuo je Suverenist.

- Događaj je odgođen jer smo reagirali na vrijeme, hrvatski narod je ustao na moj poziv i rekao "Dosta je!" Organizatori to nazivaju "medijskim linčem", ja to zovem snagom hrvatskog naroda da se čuje njegov glas. Poslali smo jasnu poruku da nećemo trpjeti takve sramotne radnje, pogotovo na tako sveti dan kao što je obljetnica pada Vukovara. Zašto se, zaboga, takav događaj uopće razmatrao na dan koji bi trebao biti rezerviran za nacionalno sjećanje? Zašto je vodstvo grada pod palicom Možemo! uopće sponzorirala ovaj događaj novcem Zagrepčana? Ovdje se ne radi o netoleranciji nego o traženju poštovanja koje naša povijest i narod zaslužuju - priopćio je svojim pratiteljima saborskim zastupnicima.

Milanović Litre saborski je zastupnik tri godine - od 2020. I cijelo to vrijeme se i ovaj festival odvija. Svakog studenog ova udruga organizira fetiš festival - privatnu zabavu. U pozivu i opisu događaja navedu i sponzore i pokrovitelje. Te prve godine financijski ih je podržao - isto Grad Zagreb s 4000 kuna. Tada je Grad vodio Milan Bandić. Druge godine na vlast dolazi Tomašević i Grad ih je podržao kroz Ured za kulturu. Lani je festival, navode organizatori, financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija - na čelu s HDZ-ovom ministricom. Ove ih je godine financijski opet podržao Grad s 1000 eura. Zašto svih ovih godina nije reagirao, pitali smo Milanović Litru.

- Nisam ranije bio upoznat da se to događa, sada su mi ukazali na najavu ovogodišnjeg festivala pa sam odmah reagirao. Problem je datum, da, i drago mi je da je odgođeno, ali bez obzira na to, ne ide mi u glavu da se to financira novcem poreznih obveznika - poručuje.

Ali i Bandić i Ministarstvo kulture su ranije podržavali pa njih nigdje ne spominje.

- Da, vidio sam tek poslije objava da je Grad i ranije sponzorirao i da je i HDZ u tome sudjelovao, odnosno Ministarstvo i to s 10.000 kuna potpore. Ne oslobađam tu nikoga krivnje pa tako ni njih. Mene baš briga što će netko raditi u svoja četiri zida i svojim novcem, ali ne našim novcem. Sve što izlazi van gabarita onoga što se smatra normalom, mada se više ni ne zna što je normalno, mislim da država ni u grad u tome ne bi trebali sudjelovati - zaključuje.