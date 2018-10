Mračan život blizanki: Odbijale pričati, a provodile su i rituale

Do svoje četvrte godine Jennifer i June Gibbons iz Walesa bile su obične blizanke, a onda su iznenada počele ignorirati roditelje. Okrenule su leđa svijetu i živjele samo jedna za drugu. Neobičan savez prekinula je smrt jedne od njih.

Rodile su se 1963. godine, a već četiri godine kasnije sklopile su tihi pakt. Kada su roditeljima htjele nešto reći, napisale bi to na papir. Međusobno su komunicirale tajnim jezikom i kretale su se sinkronizirano.

Kretale su se poput zombija

Jennifer je kontrolirala June očnim signalima, a zbog svog usporenog kretanja izgledale su kao zombiji. Iako su djelovale vrlo skladno, njihov odnos nije uvijek bio bajan. U jednom trenutku djelovale bi nerazdvojno, a već u drugom bi vikale i grebale jedna drugu po licu. Ipak, bile su jako kreativne i voljele su pisati kratke priče.

Sve se promijenilo kada je u njihov život ušao jedan bitan faktor: ljubav prema dječacima. Opsjedale su četvoricu braće, a otac dječaka nazivao je blizanke "čudnim zečevima".

Njihova želja za romantičnom ljubavi nije se ispunila, pa su prakticirale seks na jednu noć, pile i drogirale se ljepilom. Počele su krasti i zapalile su jednu šupu. Završile su u najozloglašenijoj mentalnoj ustanovi u Velikoj Britaniji: Broadmoor. Tamo su bili zatvoreni najgori kriminalci, a sestre su tamo završile zbog svog zavjeta šutnje.

Vodile su dnevnike i tamo opisivale psihološke ratove i složene rituale koje su same sebi nametale: jedna bi morala gladovati, dok bi se druga prejedala, a zatim bi zamijenile uloge.

'U njezinim očima blista ubilački sjaj'

Doktori su pokušali sestre razdvojiti, no one bi ipak našle način da budu u kontaktu. Istovremeno su se borile za naklonost i pažnju muškaraca u ustanovi.

Jennifer, koja je rođena 10 minuta poslije June, uvijek je zavidjela ranije rođenoj sestri. Smatrala je da je ona ljepša, pametnija i otmjenija od nje.

- Ona želi da budemo iste. U njezinim očima blista ubilački sjaj. Bože, toliko je se bojim. Nije normalna. Netko ju izluđuje, a taj netko sam ja - pisala je June.

U ustanovi se rodila i ideja da bi samo smrt jedne mogla spasiti onu drugu.

- Rekla sam Jennifer da je jaka. Ako ja umrem, ubrzo ćeš sve prebroditi, ti si borac, to sam joj govorila - rekla je June.

Sklopile su pakt

- Ali Jennifer mi je odgovorila da bi poslije njene smrti neki muškarac trebao postati moj blizanac. Dogovorile smo se i da ona koja preživi mora nazvati dijete po umrloj blizanki, kako bismo obje nastavile život - kazala je June.

Poslije 11 godina puštene su iz ustanove, a Jennifer je 1993. ispunila sestrinski pakt. Kada su busom krenule prema svom rodnom gradu, gdje su trebale biti u ustanovi otvorenog tipa, Jennifer je utonula u sjedište. Kada su stigle u Wales, više nije mogla govoriti, a nekoliko sati kasnije prestala je i disati. Umrla je od misteriozne infekcije srca.

Njihova starija sestra Greta za smrt Jennifer krivi vlasti koje su ju zatvorile u ustanovu.

'Da je živa i dalje bi mi krala dušu'

- Nije trebala umrijeti. Imala je samo 29 godina i nisu ju smjeli otpustiti ako nije bila zdrava. Trebala je biti u bolnici. A June je zaslužila bolji život. Nikada se nije udala, nikada nije imala djecu. Nije joj se ispunila želju da postane pisac - rekla je Greta koja je bila spremna tužiti ustanovu, no roditelji joj nisu dopustili.

June danas živi u blizini obitelji, a na sestrinom grobu je izjavila:

- Zove me. Tiho me zove. Ali neću u isti grob kao ona. To bi bilo kao nekada u našem starom krevetu na kat. Zgrabila bi me i dreknula: 'Uhvatila sam te! Mrtva si! Opet si sa mnom, a nas dvije smo jedno!' Zbog nje me sunce nije obasjalo. Da je još živa i dalje bi mi krala dušu.