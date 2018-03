Mračna tajna HDZ-a: Tri struje jurišaju na Andreja Plenkovića

Andrej Plenković sprema blitzkrieg, kaže naš izvor dobro upućen u zbivanja u stranci pa objašnjava:

- On i njegovi ljudi ubrzano privode kraju statut koji bi mu na unutarstranačkim izborima omogućio pobjedu. Vrijeme nije na njegovoj strani...

- Mislim da još postoji ekipa koja želi vjerovati kako Plenkiju ide dobro i da će se jednog jutra osvijestiti kao političar i kao lider koji zna djelovati; koji zna raditi. Oni su vjerovali u njega kao lidera, a on je diplomat. Ti kao lider trebaš donositi odluke. Točka. A on ih ne donosi - kaže sugovornica iz stranke, koja misli da šef stranke čiji su vanjskopolitički i glavni tajnik u oporbi prema njemu ne može dobiti nikakve izbore.

- Oko njega su ljudi bez stranačke podrške i u stranci ne znače ništa – Ressler, Tena, Milić i neki ministri, poput Gabrijele Žalac i Nine Obuljen, koji isto nemaju uporište u bazi. Božinović i Dalić su tu, uz njega, i to je to.

Stranačka desnica tvrdi da je Marin Strmota, Jan Hus hrvatske populacijske politike, nova nada stranke. Možda Plenki donese odluku?

On jest diplomat, ali nisu ni oni Aleksandar koji presijeca gordijski čvor.

U novom Expressu možete pročitati i sve o Fabrisu Perušku, novom povjereniku za Agrokor. Otkrivamo i pozadinu akcije udruge Vigilare protiv Zorana Ferića: gdje su, stvarno, pedofili? Tu su i intervjui s Draganom Markovinom, Lucijom Šerbedžijom, tekstovi Tomislava Klauškog, Miroslava Lilića i drugih vedeta!