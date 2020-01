Mrak Taritaš pauk dignuo auto: 'Rekli su mu da taj mora uzeti'

Javljaju mi iz režije da nekome pauk diže sivi Mercedes iz našeg dvorišta, rekao je voditelj emisije na Z1 televiziji u utorak oko 14.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na to je saborska zastupnica Anka Mrak-Taritaš skoknula i rekla da je to njen auto te pitala može li izaći te izjurila do svog auta. Cijelu situaciju komentirala je i Mrak Taritaš.

- Prečudna situacija. Cijela redakcija je bila vani. Kao prvo, to nije javna površina pa mi nije jasno kako auto može dignuti pauk Zagreb-parkinga. To je dvorište Z1 televizije i tu su bili parkirani drugi automobili pa sam ga parkirala i ja. Bilo je auta ispred i iza mog vozila, ali eto baš su moj odlučili uzeti - rekla nam je Mrak te nastavila:

- Djelatnik mi je rekao da je dobio telefonski poziv da mora dignuti baš taj auto. Sve mi je bilo jasno. Imam parkirnu kartu i nikad nisam imala problema s tim. Auto sam premjestila i sve je bilo u redu. Drugi automobili su ostali tamo gdje sam ja bila parkirala - pojasnila je Mrak-Taritaš.