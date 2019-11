Mrsić: Dok učitelji štrajkaju, HDZ pretvara RH u uhljebistan

Pred saborskim zastupnicima je rasprava o četvrtom krugu porezne reforme, koji donosi porezno rasterećenje od 2,4 milijarde kuna. Početak sjednice rezerviran je za slobodne govore. Mirando Mrsić (Demokrati) govorio je o novom 'uhljebljivanju'. Kazao je da je plan Vlade je ukinuti 888 pomoćnika ministara i zaposliti 98 ravnatelja uprava.

- U jeku afere WhatsApp Andrej Plenković otvara 10 dobro plaćenih radnih mjesta i tako sebi očito osigurava novi mandat u HDZ-u, a preko leđa državnog proračuna i novi mandat. Sramotno, ali ne i neočekivano od HDZ-a, koji je sinonim za korupciju - kazao je Mrsić.

Podsjetio je i da se HDZ kleo da neće doći do povećanja zaposlenih, a sada vidimo da u 20 ministarstava se traži veći broj ravnatelja, a za to nema objašnjenja.

- Jasno je da će to stajati građane. Kupovanje stolice predsjednika HDZ-a teško je oko 2,8 milijuna, a kako bi se zaposlilo deset novih članova HDZ-a - rekao je Mrsić i dodao da "HDZ Hrvatsku pretvara u uhljebistan", dok istovremeno štrajkaju učitelji i nastavnici.

Gordan Maras (SDP) osvrnuo se na predstavljanje programa kandidatkinje za predsjednicu, koji je porezne obveznike stajao više stotina tisuća kuna.

- Tamo su sjedili svi na plaći iz državnog ili lokalnih proračuna, njih stotine se tamo došli naslikavati i pljeskati, kao da ste gledali kongres nekih stranaka u Sjevernoj Koreji. Stotine ljudi bile su tamo dovedene da pljeskaju predsjednici - rekao je SDP-ovac.

Pita se kakvo je to pravosuđe kad od vodećih HDZ-ovaca čujemo zahtjeve da se zaustavi govor mržnje u njihovoj stranci, a Maras ih poziva da zaustave "govor korupcije u HDZ-u".

- Kad vidite skup predsjednice koja gleda u šampiona korupcije u prvom redu, gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, pitate se - zašto se to ne zaustavi - kazao je.

Goran Beus Richembergh (Glas) također se osvrnuo na zapošljavanje deset novih ravnatelja uprava.

- Državna uprava se širi kao hobotnica, kao poplava. Naša državna i lokalna samouprava prema konzervativnim procjenama ima najmanje 25% više zaposlenih nego bi to trebalo biti i to u eru digitalizacije, kad bi se takva radna mjesta trebala anulirati - ustvrdio je zastupnik Glasa.

Upozorio da u vrijeme dok tržište vapi za radnom snagu najmanje četvrtina zaposlenih radi na fiktivnim radnim mjestima odnosno ne rade ništa i da sutra ne dođu na posao, to nitko ne bi primijetio.

- To je način uhljebljivanja, to je način kupovanja političke naklonosti, to je način kupovanja nečije podrške na izborima. To nije dobro jer to samo dokazuje da HDZ kad govori o depolitizaciji državne i javne uprave, zapravo radi sasvim suprotno - kazao je Bes Richembergh.

Naveo je kako nije normalno da gospodarstvo ima manje zaposlenih nego što je umirovljenika i nego što je onih koji rade u državnoj upravi.

- Samo ona Vlada koja pristane u prvih šest mjeseci srezati lokalnu upravu za 25% misli dobro Hrvatskoj. Treba stvoriti balans u radnim mjestima koja se naplaćuju s onima koji ne zarađuju. Treba javno reći i koliko je službenika u Saboru, od kad i po kojoj stručnoj spremi. Pa da vidite koliko ljudi na nas 151 dolazi u ovu kuću - poručio je zastupnik Glasa.

Oporbi je odgovorio Branko Bačić (HDZ).

- Vajda je vama jasno gospodine Beus Richembergh i gospodine Mrsiću da se može raspisati natječaj samo za ono što je sistematizirano, to što je 10 pomoćnika ministara manje nego što je raspisano natječaja, to je iz jednostavnog razloga što u međuvremenu su neki dali ostavku, neki su otišli i manje je pomoćnika ministara nego što je ih trebalo biti u sistematizaciji imenovano - kazao je.