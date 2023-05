Mrtav pijan izletio s ceste kraj Karlovca, sutkinji htio 'prodati' suludu priču. Nije povjerovala

Vozač (58) automobila krajem prosinca u Popović Brdu kraj Karlovca pijan je izletio s ceste i zabio se autom u rubni kamen ulaza u dvorište. U toj je nesreći zadobio teške ozljede, a sada mu je stigla i presuda za nesreću, iako je bizarnim objašnjenjem pokušao izbjeći kaznu, piše Danica.

Kako se navodi u presudi, imao je najmanje 2,26 promila alkohola u krvi kad je izletio s ceste.

- Zbog utjecaja alkohola nije brzinu kretanja vozila prilagodio osobinama ceste obzirom na zavoj, uslijed čega je po izlasku iz desnog zavoja izgubio nadzor, sletio u odvodni kanal te prednjim lijevim dijelom vozila udario u rubni kamen kolnog ulaza u dvorište.

'Čačkao sam po radiju'

U prometnoj nesreći zadobio je teške tjelesne ozljede, dok je na osobnom automobilu nastala materijalna šteta - zaključila je prekršajna sutkinja.

No, vozač Nikola to opovrgava. On je tvrdio da je do nesreće došlo jer je izgubio nadzor nad upravljačem dok je 'čačkao' po radiju. Kaže i da se vraćao s posla te da nije pio.

- No, nakon prometne imao sam jake bolove noge, nisam mogao izići iz vozila. Bolovi su bili jaki, bio sam u šoku, pa mi je gospođa iz susjedne kuće donijela dva i pol deci rakije koju sam tada popio. Nisam znao da će hitna pozvati policiju jer tada alkohol ne bih konzumirao - branio se.

'Popio je litru rakije'

Susjeda je također potvrdila njegovu priču i rekla da je poznanik te kad ga je pitala treba li pomoć, rekao joj je da mu donese rakije za bolove.

- Sjećam se da sam rakiju donijela u jednoj litri, dok je bio u vozilu Nikola je to popio do dolaska hitne - ispričala je.

Sutkinja je priču odbacila kao neutemeljenu te je prihvatila iskaze policije i hitne, a i nestala je boca rakije. Kaznili su ga s 1580 eura, mora platiti 237 eura prekršajnih troškova i dobio je dvomjesečnu zabranu vožnje.

