Mrtvu mamu držao je tjednima kod kuće i govorio da je otišla

M. S. (85) pronašla je nećakinja. Čim je ušla u kuću, osjetila je strašan smrad. Sin preminule J. S. susjedima je pričao da je njegova majka otišla s unukom u Zagreb. Nema tragova nasilja

<p>Ne razumijem kako susjedi nisu osjetili smrad? Da nitko prije nije reagirao, još u šoku rekla nam je nećakinja <strong>M. S.</strong> (85).</p><p>Upravo je ona u četvrtak u kući u mjestu kraj <strong>Jastrebarskog</strong> pronašla mrtvo tijelo svoje tete. Šokirana prizorom odmah je nazvala policiju, koja je u četvrtak tamo obavljala očevid. U zagrebačkoj policiji potvrdili su nam da su 23. srpnja dobili dojavu o pronalasku mrtvog tijela.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:</b></p><p>Pregledom tijela nisu utvrdili ozljede koje bi upućivale na eventualnu nasilnu smrt. Budući da je tijelo već bilo u visokom stupnju raspadanja, prevezli su ga na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju kako bi se utvrdili uzrok i točno vrijeme smrti. Prema neslužbenim informacijama, žena je preminula početkom srpnja.</p><p>Na mjestu događaja zatekli su i člana obitelji preminule, kojega su kolima Hitne pomoći prevezli u odgovarajuću instituciju. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o sinu preminule, a prevezli su ga u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir u Zagrebu.</p><p>Većina susjeda obitelji s kojima smo razgovarali kažu da već neko vrijeme nisu viđali ženu, no nisu se mogli sjetiti točno koliko dugo. Preciznija je bila njezina nećakinja koja ju je, do ovog nesretnog događaja, redovito posjećivala, kako bi je njegovala i pomagala oko higijene.</p><p>- Ja sam dolazila k njoj kupati je, prati, presvlačiti, čistiti, donijeti katkad jesti... Nisam dolazila svaki dan jer imam i svoju obitelj te druge obveze. Imala sam dvije tragedije u obitelji u zadnjih dva tjedna, zbog čega nisam dolazila niti sam znala što se događa - rekla nam je.</p><p>Dodala je da je njezina teta prije nekih tri godine imala moždani udar, zbog kojeg je teže govorila, no mogla je normalno hodati i kretati se.</p><p>- On je svima govorio da je hrani, nekima je rekao da ju je unuk odvezao u Zagreb, jer je doista imala unuka i unuku u Zagrebu. Čim sam čula tu priču, odmah sam došla do nje provjeriti što se zbiva jer ta priča nije ‘pila vodu’ - priča nam nećakinja. Nije nam znala reći zbog čega J. S. toliko dugo nikome nije prijavio smrt majke.</p><p>- Ne znam zašto to nikome nije prijavio. To nitko ne zna. On je sad u Jankomiru - kratko je odgovorila.</p><p>Susjeda obitelji potvrdila je da su se raspitivali za M. S., no sin im je rekao da ona zbog vlastite sigurnosti nigdje ne izlazi.</p><p>- Ona se znala šetati oko kuće i po vrtu, sad se ne sjećam kad sam je zadnji put vidjela. Dosta dugo je nisam vidjela. Jednom, kad je došao kući, otvorio je vrata, a ja sam ga pitala za mamu. Rekao je da je htjela ići uz ogradu do kapelice, no kako je imala moždani, boji se da je ne bi auto udario i da je zato najbolje da je unutra. Ja nisam išla provjeravati - rekla je susjeda. Ispričala je da obitelj oduvijek živi tamo te da je s njima do smrti bio i otac J. S.</p><p>Imali su još jednog sina, koji je preminuo. Susjedi pričaju i da je M. S. imala mirovinu, dok njezin sin nikad nigdje nije radio.</p><h2>Nije je pokopao četiri godine</h2><p>Ovo nije prvi slučaj da sin nije prijavio smrt majke, nego je nastavio živjeti kraj mrtvog tijela. Javnost je u studenom 2016. šokirao slučaj iz Zagreba, kad je u Brozovoj ulici na Trešnjevci policija u stanu pronašla kostur <strong>Adele Novak</strong> (87).</p><p>Otkrili su kako je bila mrtva gotovo četiri godine, odnosno da je preminula negdje u prosincu 2012. Njezinu sinu Tiboru Novaku, kojega je Općinski kazneni sud u Zagrebu nepravomoćno osudio na tri godine zatvora, drugostupanjski sud smanjio je kaznu za šest mjeseci, na dvije i pol godine zatvora.</p><h2>Zapalio stan da prikrije smrt</h2><p>Optužnica ga je teretila da je majku Adelu Novak (87) ostavio u teškom položaju umjesto da je o njoj vodio brigu, za povredu mira pokojnika jer njezino tijelo nije pokopao četiri godine te za krivotvorenje isprava jer je sastavio lažni smrtni list. Novak je priznao krivnju za dvije točke optužnice, dok je tvrdio da je o majci dobro brinuo sve do njezine smrti.</p><p>I dok se Tibor nije materijalno okoristio neprijavljivanjem majčine smrti, <strong>Fabijan U.</strong> (50) iz Rijeke je četiri godine živio uz mrtvu majku kako bi od nadležnog Centra za socijalnu skrb u njezino ime preuzimao doplatak za pomoć i njegu u mjesečnom iznosu od 500 kuna.</p><p>Šokantan zločin otkriven je u rujnu 2017., nakon što je u stanu u Ulici Tina Ujevića u Rijeci izbio požar. Nakon što je vatra ugašena, u stanu je pronađeno mumificirano tijelo 70-godišnje M. U., koja se nekoliko godina smatrala nestalom. Policija je utvrdila da je njezin sin Fabijan U. sam podmetnuo požar te nakon toga napustio Hrvatsku i otišao u rodnu Njemačku.</p><p>Psihijatar dr. Ante Bagarić kaže da se u takvim slučajevima obično radi o patološkom odnosu između članova obitelji, odnosno roditelja i djece.</p><p>- U ovom slučaju, problematičan bi bio odnos između majke i sina. To je dosta česti slučaj u situacijama gdje osobe imaju vrlo specifičan odnos koji je determiniran njihovim psihičkim smetnjama i bolesti. Primjerice, osoba se ne usudi rastaviti, prijaviti, na taj način čini im se kao da ona nije otišla, da nije umrla, da nije pokopana. U takvim slučajevima obično se radi o dubljoj patologiji, a mnogo rjeđe je motiv neka imovinska korist - smatra Bagarić.</p><h2>Patološki odnos majke i sina</h2><p>Prema njegovu mišljenju, moglo bi se raditi o psihotičnom poremećaju, jer osobe s takvim poremećajima slabo testiraju realitet ili ga uopće ne testiraju, često su izolirane od društva, susjeda, te žive u jednom obostranom autističnom svijetu.</p><p>Što se tiče eventualne kaznene odgovornosti, kaže da se prije svega treba i mora provjeriti razina njegova psihičkog stanja.</p><p>- Ako je teško bolestan i utvrdi se da je bio neubrojiv, bit će upućen na psihijatrijsko liječenje - pojašnjava Bagarić.</p>