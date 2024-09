Mučna ispovijest žrtve liječnika osuđenog za silovanje: 'Samo sam htjela da taj pregled završi'

U KBC-u Osijek još uvijek radi liječnik koji je nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice. Riječ je o ginekologu Zlatku Topolovcu, a žrtva ovog mučnog slučaja progovorila je za N1 televiziju.

Žrtva je već tri godine na bolovanju, a jednako toliko traje i sudski proces. Pri spomenu ginekologa Zlatka Topolovca suze joj krenu same od sebe. On je sam tražio pregled loših nalaza i povijesti karcinoma u obitelji žrtve. Ona nije ni slutila da će joj se nešto ovako užasno dogoditi.

- Bilo mi je užasno, ja sam samo htjela da završi taj pregled i da bude sve dobro. Kad sam se okrenula potrbuške bio mi je s lijeve strane, nisam vidjela što radi, ali sam osjetila da škripi krevet i da je stavljao koljeno na krevet. I rekao je – sad ćemo vas vaginalno pregledati sa sondom pa prstima. Ja sam se okrenula… Osjetim da nisu prsti, da je nešto krupnije i da je to nešto nenormalno i naglo sam se okrenula i on je spolovilo izvadio i u gaće brzo stavio. Ja sam u tom trenutku ustala i pitala ‘što radite’? ‘Pa ništa, ništa samo sam pregledavao’. Ja sam rekla ‘znam što ste, radili, niste me pregledavali prstima’. On mi je govorio ‘niste dobro vidjeli, smirite se, smirite se’, a ja sam brzo otišla do paravana i obukla se u minuti, i on meni govori da sjednem na stolicu, vjerojatno da me smiri, a ja sam mu govorila da ću ga prijaviti zbog ovoga. Ja sam stajala metar iza njega i on je tipkao nalaz pa brisao i prsti su mu se tresli - ispričala je žrtva.

Sve je sama prijavila policiji, a kaže kako joj je najveća podrška u svemu bila obitelj. Nekoć se liječnika bojala, a sada, kaže, osjeća samo gnjev.

- Čak i moja doktorica koja je prvi iskaz na sudu dala, sad se i ona možda uplašila, sad je i ona rekla da ne zna, da se ne sjeća - rekla je pacijentica.

- Posao koji radi, to možete danas-sutra biti vi ili moja sestra ili bilo tko meni blizak, a da recimo nema snage prijaviti - rekla je i dodala kako samo želi pravdu.

Iz bolnice o svemu šute, oglasili su se samo pisanim priopćenjem.

- Točna je informacija da je Zlatko Topolovec, dr.med., specijalist ginekologije i opstetricije zaposlen u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Navode da je Zlatko Topolovec, dr.med. nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice ne možemo komentirati budući da takvu sudsku odluku kao poslodavac dr. Topolovca nismo zaprimili. Slijedom navedenog, budući se radi o nepravomoćnoj sudskoj odluci, posve je jasno da Klinički bolnički centar Osijek kao poslodavac nije niti bio u mogućnosti primijeniti bilo kakvu proceduru prema imenovanom liječniku - poručili su iz KBC-a Osijek.

Sud kaže da bolnica nije zatražila potvrdu o presudi.

- U slučaju da ova presuda postane pravomoćna, tada će se pravomoćna presuda obvezno dostaviti KBC Osijek. U slučaju da KBC Osijek opravda interes za dostavu prvostupanjske presude, odnosno podnese sudu obrazloženi zahtjev iz kojih razloga im je potrebna nepravomoćna presuda, o takvom zahtjevu odlučuje predsjednik raspravnog vijeća, a iz podataka koji su nam dostupni, takav zahtjev sudu nije podnesen - izvijestili su sa Županijskog suda u Osijeku.

Ginekologa dijeli svega godinu dana do mirovine, a nepravomoćno mu je dodijeljena zatvorska kazna u trajanju od četiri godine. Dok se čeka pravomoćna presuda, on nastavlja raditi.