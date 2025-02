Mučne ispovijesti mažoretkinja o Šćuricu: Morale smo se skidati pred njim... vrištao je, imao nož

MUČNE ISPOVIJESTI

Gotovo svakog dana dolazi do nove šokantne spoznaje u slučaju šefa Zagrebačkih mažoretkinja, Alena Šćurica. RTL Direkt objavio je ispovijesti djevojaka koje su prošle mučne stvari i razgovore dok su bile dio mažoretkinja.

Prema riječima jedne od njih, djevojke su se morale presvlačiti pred njim kako bi on komentirao o ocijenjivao njihova tijela.

- Čistačica se okrenula i bila je u šoku kako se mi doslovno skidamo, jer se mi moramo skroz skinuti da bismo obukle uniformu, i tu je došla čistačica i rekla njemu - 'Izađite dok se curice presvlače'. On je rekao - 'Gospođo gledajte svoja posla' - ispričala je bivša mažoretkinja.

Ekscesi su se najčešće događali na putovanjima ili kada bi ih on same vozio automobilom kući nakon treninga, pričaju.

- Kako ja živim u šumi, rekao je da bi me tu mogli tri puta silovati i da ne bi znala ni gdje sam ni što sam, ali da meni zapravo nije problem što bi me tri puta silovali. Jednom prilikom kada me vozio na trening, ja sam mu se naravno zahvalila, za to te mi je on na to odgovorio da mu se mogu zahvaliti čučom, svi znamo što to znač - ispričala je druga mažoretkinja.

Gnjusnih komentara nije nedostajalo, seksualni komentari su, prema riječima djevojaka, bili česti.

- Redovito nas je ispitivao 'Je l' fu*aš kaj?' i ako mu slučajno kažete ne, kreće priča. "To je nedopustivo, moraš fu*at da budeš zadovoljna - rekla je jedna od djevojaka.

RTL navodi da im se javilo 56 djevojaka s raznim svjedočanstvima.

- Određene cure imale su prednosti i mogle su jako brzo napredovati ako su se 'bacale' po Alenu ili mu sjedile u krilu ili govorile provokativne stvari - pričale su.

"Sjećam se samo kada sam došla da su mi djevojke dale savjet - 'Ako te ikada pozove na razgovor, povedi tatu sa sobom."

- Odustale smo jer se uvijek derao, vrijeđao i omalovažavao. Mene zbog 'škembice', a moju sestru zbog skolioze. Bolesti iskrivljene kralježnice koja se može riješiti samo operacijom."

- Sve smo imale ocjenu izgleda od 1 do 5 kojom nas je rangirao. Ovisno o ocjeni koja će djevojka ići na nastup."

Pričaju da im je slao upute za mršavljenje i davao savjete kako se držati stroge dijete. A ovako je to izgledalo kada bi pogriješile.

- Situacija je eskalirala kada se na jednu curu jako počeo derati da smo mi sve cure koje smo bile u sobama mislile da će on nju stvarno udariti, još je imao i nož u rukama, unio joj se u facu i vrištao iz petnih žila na nju - ispričala je jedna.