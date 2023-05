Muke gospođe Grlić-Radman: Uvijek imam tri kombinacije. Za kralja sam birala u zadnji čas!

Zoran Milanović nije bio na krunidbi kralja Charlesa III.

'Crko Maršal. Pokvario se avion'

Pantovčak je objavio da predsjednik ne ide na u London zbog kvara na službenom zrakoplovu.

- Crko Maršal. Pokvario se avion. To se često događa. Da, trebao sam biti na krunidbi nekoga tko nije naš kralj. Iz pristojnosti. Ali eto, slučajnost je htjela da ostanem ovdje - rekao je Zoran Milanović, umjesto kojeg je u London otišao šef diplomacije Gordan Grlić-Radman.

'Uskočio sam da se spasi reputacija Hrvatske'

Putovao je komercijalnim letom.

- Milanović je morao biti tamo, predsjednik mora znati što su mu prioriteti. On predstavlja svoju državu, to piše u Ustavu, a on to nečini. Kad me nazvao premijer, odmah sam rezervirao karte komercijalnim letom.

- Uskočio sam kako bi se spasila reputacija države. Komercijalnim letom stiglo je još nekoliko predsjednika. Tamo su bili svi europski predsjednici osim Milanovića - rekao je Grlić Radman.

Fotografiju Grlića-Radmana i supruge u Londonu objavio je HDZ na svojoj Facebook stranici.

Čitateljica 24sata bila je na letu na povratku iz Londona u Zagreb.

Bilo je to u nedjelju ujutro.

Gospođa Grlić-Radman: Inače bih imala tri kombinacije

U avionu su bili Grlić-Radman i supruga Marijana.

- Joj, u zadnji čas sam morala birati što ću odjenitu za ceremoniju. Ali sve je bilo krasno - prepričavala je gospođa Radman u avionu i otkrila s kakvim se mukama morala boriti.

- Inače bih imala barem tri kombinacije između kojih bi birala, ali sad je bilo uzmi li ostavi. Izgleda da uvijek moram biti spremna na ovakve stvari - dodaje.

