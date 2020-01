Muke po toplani: 'Dobio sam 8 presuda, ali i dalje me tuže!'

Presude suda jasno kažu da im račune ne trebam plaćati jer se njihovim uslugama ne koristim. No u Toplani to kao da ne priznaju te me svake godine nanovo tuže i maltretiraju računima i ovrhama. Traže me da im platim sve na što su već izgubili spor iako njihove usluge ne koristim već sedam godina - govori Željko koji je zbog astronomskih cijena grijanja u srpnju 2013. u svojem stanu “otpilio” radijatore.

Nema ugovor s toplanom

Tad Toplana nije imala mogućnosti odvojiti potrošače iz sustava grijanja i on je radijatore odrezao, no računi za grijanje mu i dalje dolaze unatoč dobivenim sporovima. Dodaje da je još apsurdnije što s Gradskom toplanom nema sklopljen nikakav ugovor, kao ni s prijašnjom Toplanom. Nova tvrtka je osnovana 2013. zbog bankrota stare i samo je preuzela kupce.

– Upravo zbog toga novoj Gradskoj toplani dobrovoljno ni nisam htio platiti račune.

Sud kaže da ne mora plaćati jer se ne grije, no toplana želi svoj novac

I inspektorat odbio tužbu

Naime, Zakon o obveznim odnosima kaže da ako dobrovoljno platiš račun smatra se da si dobrovoljno ušao u ugovorni odnos - govori Željko dodajući kako mu na ruke ide i Zakon o potrošačima čl. 46 koji jasno kaže da ako trgovac pošalje robu ili uslugu, a da to potrošač nije naručio, to se smatra promidžbenim darom trgovca.

Željko kaže da je sve radio po Zakonu o zaštiti potrošača - slao je prigovore Toplani koje su oni odbijali, potom prigovore povjerenstvu za reklamaciju potrošača, a i oni su ga odbili. Toplana ga je prijavila i Državnom inspektoratu da je nezakonito odrezao radijatore, no prijavu je inspektorat odbacio kao neosnovanu. Potom je Toplana pokrenula ovrhe, na koje se Željko žalio, pa je uslijedilo suđenje. Sud mu je odredio da plati račune do trenutka rezanja radijatora, što je i učinio, no Toplana i dalje protiv njega podiže tužbe i traži da plati račune iako ne stvara nove troškove. Još dva takva spora su u tijeku na Općinskom sudu u Karlovcu za neplaćene račune iz 2019.

Korisnike nakon pravomoćne presude brišemo, kažu iz Toplane, no očito je negdje zapelo

Od srpnja 2013. do 2018. sve pravomoćne presude sud je donio u moju korist. Ne moram platiti i nisam više ni u kakvom pravnom odnosu s Toplanom. Nisam njihov korisnik, no i dalje šalju opomene. Lani u rujnu su poslali za navodni dug od 42.000 kuna unatoč prijašnjim presudama, nastavlja Željko dodajući kako je zbog višegodišnjeg maltretiranja Gradsku toplanu tužio i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Već sedam godina grije se radijatorima na struju i grijanje ga za šest mjeseci stoji 500 kuna, dok je grijanje preko Toplane za sezonu plaćao oko 7000 kuna.

Na uzastopne tužbe bivših korisnika Toplane reagirala je i Udruga za zaštitu potrošača Korana te sazvala hitnu sjednicu Vijeća za zaštitu potrošača Grada Karlovca. Tražili su odgovornost Toplane i Grada jer troškove sudskih postupaka plaćaju zapravo građani.

Dvije nove tužbe: Još dva spora vodi Tomašić s Karlovačkom toplanom. U rujnu su mu poslali opomenu za dug od 42.000 kuna iako sud kaže da više nema veze s toplanom.

Još dva spora vodi Tomašić s Karlovačkom toplanom. U rujnu su mu poslali opomenu za dug od 42.000 kuna iako sud kaže da više nema veze s toplanom. 500 kuna sezona: Karlovčanin se grije na struju i kaže da ga toliko stoji za sezonu grijanja, a prije je za taj period toplani plaćao 7000 kn.

Karlovčanin se grije na struju i kaže da ga toliko stoji za sezonu grijanja, a prije je za taj period toplani plaćao 7000 kn. 26 riješenih sporova: Toliko je korisnika Toplana isključila iz sustava grijanja temeljem sudskih postupaka iz razdoblja 2012. i 2013. Toplana trenutačno ima 7846 kupaca.

Toliko je korisnika Toplana isključila iz sustava grijanja temeljem sudskih postupaka iz razdoblja 2012. i 2013. Toplana trenutačno ima 7846 kupaca. 70 troškova tužbi: Iz karlovačke Toplane kažu da su ih sudski postupci u protekle dvije godine stajali oko 69.900 kuna.

Moraju ga brisati

- Iz Toplane govore da moraju pokretati sudske postupke. No apsurdno je da mjesecima nemaju pravnika. Naime, kad sud donese pravomoćnu presudu u korist potrošača, oni ga moraju izbrisati kao krajnjeg korisnika. Nažalost, nemaju pravnika, pa neki nisu izbrisani, a dok ih ne izbrišu, moraju im izdavati račune, koji potom stignu na sud. Apsurdno je da je gospodin Tomašić dobio pravomoćnu presudu u svoju korist, pa je pokrenut novi postupak jer ne postoji pravnik koji bi tu zavrzlamu riješio - rekla je Marina Novaković Matanić, članica Vijeća i predsjednica Udruge za zaštitu potrošača Korana, dodajući kako se i dalje ne slažu da pravne procese plaćaju iz troškova građana.

Kad se kupac žali, ovrha postane tužba, kažu iz toplane

Traže zaštitu pravobraniteljice

Kako Toplana neće odustati od pokretanja procesa, tražit će pučku pravobraniteljicu zaštitu za građane protiv kojih je pokrenuto nekoliko sudskih procesa, jer smatraju da je to zlostavljanje.

U Toplani tvrde da odvjetnički ured ne plaćaju ako ne dobiju spor protiv potrošača. Za razdoblje 2012. i 2013. bili su u sporu s 29 krajnjih kupaca, od čega je unutar posljednje dvije godine, po pristizanju drugostupanjskih presuda, 26 riješeno i više nisu u bazi krajnjih kupaca. Iz Toplane kažu da su u protekle dvije poslovne godine za rješavanje tih postupaka za troškove procesa platili 69.901,77 kuna. Dodali su da moraju poštovati zakonske propise koji, između ostalog, jasno definiraju izdvajanje iz sustava.

- Gradska toplana ima 7846 krajnjih kupaca. Do sada je iz sustava grijanja isključeno 26 korisnika temeljem sudskih postupaka iz 2012. i 2013. Izdvojenih korisnika je 33 i većina ih uredno podmiruje svoje obveze - odgovorili su nam iz Gradske toplane.

Karlovčanin je grijanje plaćao 7000 kuna pa je 2013. 'prerezao' radijatore i ne grije se na toplanu. Sad plaća 500 kuna struje.

Sporovi dugo traju

Dodali su da je prema propisima zgrada definirana kao jedinstvena energetska cjelina, pri čemu je pojedini stan sastavni dio te zgrade i ne može biti izuzet iz obračuna toplinske energije. Zato i kupac koji se izdvoji i više ne grije preko toplane mora plaćati dio troškova.

- Ne pokrećemo ponovno sporove, nego redovito nastojimo naplatiti potraživanja po izdanim računima. Ako kupac uloži prigovor na ovrhu, ona automatski postaje tužba. Ovrhe zbog izbjegavanja zastare pokrećemo svakih godinu dana. Sudovi rješavaju predmete dulje pa prije prve presude postoji nekoliko novih koji su u procesu odlučivanja - rekli su iz Toplane.