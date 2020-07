'Munje su obasjale Zagreb kao da je dan, ali ništa se ne čuje!'

U srijedu oko 23 sata stanovnici Zagreba i okolice mogli su uživati u veličanstvenoj predstavi na nebu. Takozvane 'tihe munje' obasjavale su nebo iznad grada

<p>Nebo ludi iznad Zagreba. Munje su obasjale grad kao da je dan, no ništa se ne čuje, samo sijeva, rekao nam je jedan čitatelj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Tihe munje' iznad Zagreba </strong></p><p>Iako je u srijedu tijekom dana u većini krajeva Hrvatske bilo poprilično vruće i sparno, večer je donijela pojačan razvoj oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, posebice u Međimurju, Hrvatskom zagorju te u gorju. Upaljen je i meteoalarm za središnju Hrvatsku. </p><p>No, ni četvrtak se u unutrašnjosti zemlje ne očekuje ništa stabilnije vrijeme, pa će tako biti pojačanog razvoja oblaka i poslijepodnevnih pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a krajem dana će u središnjim i istočnim predjelima i okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, na udare će biti mjestimice jak. Najniža temperatura zraka na kopnu od 17 do 20, a na Jadranu, gdje će uglavnom biti suho i sparno, očekuje se između 20 i 24, a najviša dnevna od 29 do 34 °C.</p>