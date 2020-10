MUP: Palite kratka svjetla na automobilu! Ili 300 kn na sunce

Stoga, dragi vozači motornih vozila, oprez uvijek i svugdje! Neka vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a obavezno od nedjelje 1. studenog do 31. ožujka, rekli su iz MUP-a

<p>Ministarstvo unutarnjih poslova podsjeća kako je počelo zimsko računanje vremena koje je do 2018. godine označavalo početak korištenja dnevnih ili kratkih svjetala na motornim vozilima.</p><p>To pravilo se sad primjenjuje od 1. studenog do 31. ožujka.</p><p>Vozači mopeda i motocikala dužni su kratka svjetla imati upaljena danju tijekom cijele godine.</p><p>- U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač će se kazniti novčanom kaznom od 300 kuna - upozoravaju.</p><p>- Stoga, dragi vozači motornih vozila, oprez uvijek i svugdje! Neka vam svjetla uvijek budu upaljena radi bolje vidljivosti, a obavezno od nedjelje 1. studenog do 31. ožujka - rekli su iz MUP-a.</p><p>Dotakli su se i biciklista te rekli kako u slučaju smanjene vidljivosti ili od prvog sumraka do potpunog svanuća moraju imati upaljeno jedno svijetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno na stražnoj strani bicikla. Kršenje toga kaznit će se s 500 kuna.</p><p> </p><p> </p>