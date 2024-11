Murterini idu na referendum! 'Sad ćemo mi odlučiti hoće li Turčinov i dalje biti načelnik'

Turistička sezona je gotova, a otvorena je nova - branje maslina ili, kako na Murteru kažu, "čupanje". No ovih dana, osim što pričaju o količinama ubranih zelenih ili crnih plodova, Murterani pričaju o tome kako su se upisali u hrvatsku povijest kao ljudi koji su odlučili ići na referendum koji će odlučiti o dosadašnjem načelniku Toniju Turčinovu. Podsjetimo, on je punio novinske stupce kad se otkrilo da je otišao u austrijski bordel, i to na račun općine. A uz to ga je istraživao i Uskok.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.