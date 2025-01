Muska optužuju da je izveo nazi pozdrav. On se oglasio: 'Trebaju im bolji prljavi trikovi, izlizano!'

Cijelo vrijeme se smješkao, dopalo mu se ono što Trump govori. Lupao se po prsima, zadovoljno gledao po dvorani, posebno mu se svidjelo kad je Donald Trump poručio kako će poslati astronaute na Mars da tamo postave američku zastavu...

Milijarder Elon Musk dobro se zabavio na inauguraciji novog-starog američkog predsjednika, a jedan njegov potez podigao je puno prašine. Musk je u jednom trenutku izveo pokrete rukom koji su mnoge podsjetili na zloglasni nacistički pozdrav...

"Jeste li ovo vidjeli, ovo je čisto nacizam", "Što se događa, zar smo u Njemačkoj 1939. godine?!", "Ne mogu vjerovati da je Musk upravo izveo nacistički pozdrav ispred cijelog svijeta"... Odmah su krenuli komentari na društvenim mrežama. Bilo je i onih koji su branili Muska i optuživali druge korisnike da 'umišljaju stvari'...

U raspravu se uključila i struka...

Nespretna gesta ili namjerni pozdrav?

- Bio je to nacistički pozdrav, i to vrlo agresivan - poručuje Ruth Ben-Ghiat, profesorica povijesti na Sveučilištu u New Yorku, javio je Time.

- To je bila glupa gesta rukom. Svaka osoba koja ga pokušava prikazati kao nacista namjerno dezinformira javnost - poručuje Eyal Yakoby sa Sveučilišta Pennsylvania.

"Hvala vam, hvala vam. Moje je srce s vama", kazao je Musk dok je ponavljao gestu rukom u smjeru američke zastave...

I dok jedni prozivaju Muska da je izveo "Sieg Heil", u njegovu obranu stala je organizacija koja se bori protiv antisemitizma, Anti-Defamation League.

- Ovo je delikatan trenutak. Mnogi su na rubu. Čini se da je Elon Musk izveo nespretnu gestu u trenutku entuzijazma, a ne nacistički pozdrav. Ovo je novi početak. Nadajmo se ozdravljenju i radimo na jedinstvu u mjesecima i godinama koje dolaze - poručili su iz ADL-a.

No njihovo objašnjenje nije se pretjerano dopalo američkoj zastupnici u Kongresu Alexandriji Ocasio-Cortez. Odmah je uzvratila ADL-u.

- Samo da bude jasno, vi branite pozdrav 'Heil Hitler' koji je izveden, a onda i ponovljen - napisala je Ocasio Cortez.

'Ona se pogubila...'

Dodala je da je ova organizacija izgubila kredibilitet te ih je optužila da rade "za njih". Odnosi se to na Trumpa i Muska...

A na njezinu objavu odmah je reagirao i prozvani Musk...

- Ona se sto posto pogubila. Iskreno, trebaju im bolji prljavi trikovi. Napad 'svi su Hitler' je toliko izlizan - poručio je Musk u dvije objave na Twitteru, pardon, X-u.

