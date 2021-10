Muškaracu koji je prošli vikend napuhao 4,27 prijeti izricanje novčane kazne do 20 tisuća kuna, kazna zatvora u trajanju do 60 dana i zabrana upravljanjem motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca

Od brojnih alkoholiziranih vozača koji zaslužuju 'medijsku promociju' svakako je za istaknuti 39-godišnjeg muškarca koji je zaustavila policija u subotu u 14.50 sati u Sesvetama Ludbreškim. On je napuhao nevjerojatnih 4,27 promila, čime je prema medicinskim tumačenjima 'probio' granicu smrti od 4 promila. Šampion je doveden u Policijsku postaju Ludbreg i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje. Za počinjeni prekršaj protiv vozača će se podnijeti Optužni prijedlog prekršajnom odjelu nadležnog općinskog suda na kojem mu prijeti izricanje novčane kazne do 20000 kuna, kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca, a po pravomoćnosti odluke o prekršaju određivanje i 6 negativnih prekršajnih bodova i upućivanje vozača na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.