Muškarac (45) na Braču pijan zlostavljao svog sina i mlatio psa, u istražnom je zatvoru!

Muškarac (45) završio je iza rešetaka istražnog zatvora na splitskim Bilicama zbog sumnje da je počinio nekoliko kaznenih djela među kojima je i zlostavljanje životinja. Kako piše Slobodna Dalmacija, prvi je to put u Hrvatskoj, prema našim spoznajama, da je netko završio u istražnom zatvoru i zbog tog (ne)djela.

Tereti ga se da je u periodu od rujna prošle do 19. veljače ove godine, a sve kako bi zastrašio i zlostavljao svog sina (16), u pijanom stanju učestalo na njega vikao pogrdnim riječima, a jednom prilikom mu je strgnuo slušalice s glave i razbio ih o pod. Od dječaka je tražio i da prenese drva bez zaštitnih rukavica, a kada je on to odbio, pijani je otac udario šakom u zid i raskrvario svoju ruku.

Situacija je kulminirala 19. veljače kada je vidno alkoholiziran na sred rive u Supetru počeo bez razloga nogama mlatiti svog psa samojeda. Nekoliko je puta udario nesretnu životinju koja je od boli zavijala i cvilila naočigled prolaznika koji su, pak, pozvali policiju. Dječak je naknadno policiji potvrdio da se otac prema njemu nasilnički ponašao i da ga se strašno boji. Njegova majka, nevjenčana partnerica prijavljenog 45-godišnjaka, bila je na odmoru s prijateljicama na drugom kontinentu.

Dječak je zbrinut kod rodbine zajedno sa psom, a 45-godišnjak je završio iza rešetaka zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te zbog opasnosti od ponavljanja djela. Uhićeni se protivio zatvoru te je se branio da dječaka nikada fizički nije napao, već bi povisio tu i tamo ton glasa.