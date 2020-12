Splitska policija u srijedu je dobila dojavu o nesnosnom smradu koji se širi iz jednog stana u četvrti Spinut.

Kako su nam službeno potvrdili, izlaskom na teren pronašli su tijelo starije muške osobe. Muškarac je preminuo prije mjesec dana.

Tada je u stan pozvana Hitna pomoć koja je samo mogla konstatirati smrt. Sina preminulog zadužili su da nazove pogrebno poduzeće i ukopa oca, no on to nije napravio već je mjesec dana živio pokraj tijela mrtvog oca.

Kako neslužbeno doznajemo, preminuli muškarac u dobi je od 94 godine, a njegov 55-godišnji sin psihički je bolesnik. Nisu utvrđeni elementi kaznenog dijela.