Muškarac (60) iz Požege umro od trovanja biljkom mrazovac

Požeška policija od tamošnje je bolnice dobila obavijest da je 60-godišnji muškarac preminuo od trovanja biljkom mrazovac. Pokrenuli su istragu o njegovoj smrti.

Spomenutu biljku berači u šumama često zamijene za tzv. medvjeđi luk. Jestivi medvjeđi luk i otrovni mrazovac imaju vrlo slične listove.

Prepoznavanje otežava i činjenica da ove biljke često rastu zajedno, u skupinama.

No, listovi medvjeđeg luka imaju karakterističan miris i okus na češnjak dok listovi mrazovca to nemaju. No, i tu je potreban oprez - stručnjaci ističu da je ovo nepouzdan znak raspoznavanja jer nakon što ste ubrali pet do 10 listova medvjeđeg luka prsti ruke, kojima prinosite nosu bilo koji drugi list, mirišu na češnjak pa možete pomisliti i da biljka miriše na češnjak.

Savjetuje se da medvjeđi luk uvijek berete s dobrim poznavateljima biljaka.