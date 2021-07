Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv muškarca (56), državljanina Bosne i Hercegovine, koji nije odobravao vezu njegove kćeri i njenog dečka (16) zbog nanošenja teške tjelesne ozljede i prijetnje.

Naime, on je 16. lipnja nepozvan došao u kuću dečka i tražio njegova oca da uđe s njim u automobil u namjeri da kod njegova sina izazove osjećaj straha, a on je to odbio. Nakon toga je, pod izlikom da ide po mobitel, uzeo pištolj, prijetio kćerinom dečku i njegovom ocu te pucao iznad njihovih glava. Upucao ga je u lijevu nogu.

Muškarac je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.