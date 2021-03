'Lopovi. Dosta je.' S tom porukom napisanom sprejom na crvenom kombiju jutros je stigao Josip Bekavac blokiravši ulaz u poslovnu zgradu na splitskom Kmanu.

Na ovakav očajnički potez kojim je želio privući pažnju DORH-a odlučio se već oko sedam sati ujutro. Ubrzo je stigla i policija, a nije im trebalo dugo da ga uhite. Kako nam kažu u PU splitsko-dalmatinskoj, nad 46-godišnjim muškarcem završeno je kriminalističko istraživanje, a protiv njega bit će podnešena prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira te će biti priveden na Općinski prekršajni sud.



Povod njegovom potezu je očaj zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u odnosu na poslovni prostor, slučaj koji se, kako je naveo, povlači po institucijama već sedam godina.



- Prodali su poslovni prostor za 400 tisuća eura, a milijun kuna su meni odbili od računa, još 500 tisuća kuna imaju ovrhu na moju kuću i kuću mojih roditelja. Sve su uzeli. Ne dam. Ovo je za DORH! Policija ne može napraviti ništa. 280 tisuća eura je nestalo. Ja nemam lovu za odvjetnike koju oni imaju. Prodali su prostor ispod života u koroni, a mene ne žele primiti zbog korone. Sustav, korupcija i odvjetništvo. Imam sve crno na bijelo. Moje pare smrde, a njihove ne. Sve ću dati na uvid kada se završi ovo. Da cila Hrvatska vidi što se radi. Želim da napokon počnu funkcionirati. Nisam ja jedini. Ima nas još – kazao je Bekavac za Dalmatinski portal dodavši i da je razmišljao da se ubije iako to zapravo ne želi napraviti. Prije nego je uhićen bacio je ključeve kombija pa je vozilo još neko vrijeme tamo stajalo blokiravši ulaz.



Inače, riječ je poslovnom prostoru u Vili Velebita, na križanju Poljičke i Vukovarske ulice.

U lipnju 2012. godine isti prostor, kaffe bar Genuis, bio je u centru dramatičnih događanja. Naime, majka Josipa Bekavca, Bosiljka, polila se benzinom, zatvorila u kafić i prijetila da će se zapaliti. Povod je bila njezin spor s najmoprimcem Jozom Pavićem. Pavić je tada uspio dobiti rješenje suda da se smije vratiti u kafić iz kojeg su ga vlasnica prostora i njezin sin izbacili jer nije plaćao najamninu.

- Ubit ću se, reka mi je Jozo Pavić da će me uništiti. Ne dam moje, to mi je od oca. Ne dam moje – govorila je tada slomljena Bosiljka Bekavac. Ona je inače, poslovni prostor dobila jer je ustupila zemlju na kojoj je izgrađena zgrada. Pavić je, nakon što su ga izbacili, tada sudskim putem dobio rješenje da se unutra može vratiti.

- Moja majka je njemu vjerovala na riječ. Kod sklapanja ugovora nije imala odvjetnika. Kada je trebalo produžiti ugovor, on je to odbio. Tražio je 100.000 eura odštete. Mi smo mu rekli da taj novac nemamo. No zapravo nas je samo zavlačio i iz kafića nije htio izaći pa smo slučaj dali na sud. Sud je prvo odlučio da Pavić mora izaći van, a nakon sedam dana je preinačio odluku i odlučio da se Pavić može vratiti - kazao nam je tada Bosiljkin sin Josip.