Muškarac koji je pobjegao iz pritvora sam se predao policiji

Muškarac za kojim je zagrebačka policija tragala nakon bijega iz pritvora u utorak se predao policiji, a nad njim se provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema policijskim podacima, 24-godišnji bjegunac je pristupio u službene prostorije, svjestan da je za njim u tijeku intenzivna policijska potraga.

Policija ga je ranije sumnjičila za krađu odjevnih predmeta u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. Krađa se dogodila kada je 24-godišnjak uzeo odjeću s police i prošao pored blagajne bez plaćanja.

Pri tome ga je uočio i zaustavio 61-godišnji zaštitar te ga je zadržao do dolaska policije koja ga je privela u službene prostorije.

Tijekom boravka u pritvoru 24-godišnjak je uporabom sile potrgao zaštitni dio prozora i pobjegao kroz nastali otvor, kažu u policiji.