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ZAGREB

Muškarac koji je pobjegao iz pritvora sam se predao policiji

Piše HINA,
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Muškarac koji je pobjegao iz pritvora sam se predao policiji
Foto: PU krapinsko-zagorska
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Prema policijskim podacima, 24-godišnji bjegunac je pristupio u službene prostorije, svjestan da je za njim u tijeku intenzivna policijska potraga

Muškarac za kojim je zagrebačka policija tragala nakon bijega iz pritvora u utorak se predao policiji, a nad njim se provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema policijskim podacima, 24-godišnji bjegunac je pristupio u službene prostorije, svjestan da je za njim u tijeku intenzivna policijska potraga.

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Policija ga je ranije sumnjičila za krađu odjevnih predmeta u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. Krađa se dogodila kada je 24-godišnjak uzeo odjeću s police i prošao pored blagajne bez plaćanja.

Pri tome ga je uočio i zaustavio 61-godišnji zaštitar te ga je zadržao do dolaska policije koja ga je privela u službene prostorije.

Tijekom boravka u pritvoru 24-godišnjak je uporabom sile potrgao zaštitni dio prozora i pobjegao kroz nastali otvor, kažu u policiji.

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