'Muškarac treba biti ratnik, ne biti sa svojom ženom i djecom'

Pater Ivan Ike Mandurić imao je nekoliko kontroverznih javnih nastupa i ispada, a zadnji je napad na Balaševića. Duhovni voditelj molitvene zajednice Srca Isusova na misama okuplja stotine mladih.

Šira javnost doznala je za njega kada je 2015. zaustavio ulazak interventne policije u Crkvu sv. Marka tijekom prosvjeda branitelja. Prije godinu i pol dana na svom Facebooku vrijeđao je glazbenika Đorđa Balaševića i sve njegove obožavatelje u Hrvatskoj. Tada je objasnio da pjevaču zamjera što se nikada nije ogradio od svojih izjava koje je dao početkom Domovinskog rata.

- Ljudi se čude kako je notorni bezvezni bezlični i prijetvorni prilivoda Balašević mogao napunit Arenu. Nema tu čuđenja. Mi smo još uvijek onaj narod koji je sposoban dva puta izabrati Mesića za predsjednika. A načelo je isto: "on je zabavan!" - izjavio je tada.

U srijedu je na svom profilu objavio poduži status o današnjim muškarcima.

'Muškarac ne može brinuti samo o obitelji'

- Muškarac stisnut u četiri zida vlastitoga doma nikada neće spoznati što u sebi nosi. U takvom prostoru on je inferioran ženama, pa jedino što može postići jest da je svednevice razočarava. U današnje vrijeme previše smo izloženi tezama kako on mora brinuti tek o obitelji, i kako je to njegovo jedino poslanje: biti sa svojom ženicom i dječicom, kupovati namirnice, usisavati tepih, prati rublje, te tu i tamo popraviti pokoji kvar... Sa svojom obitelji odlaziti na idilične izlete, piknike, u dvorištu se igrati sa sinčićem - počinje Mandurić.

Tvrdi kako on u to ne vjeruje jer to nije cjeloviti muškarac.

- Gdje je tu briga za Domovinu, zavičaj, selo, grad, državu, svijet? Jedan muškarac, da bi sebe osjetio i otkrio, mora izići daleko od doma, i vidjeti kako tamo stvari stoje - kaže. Dodaje kako je muškarac "taj koji ima zov uspeti se na najviše planine koje ga okružuju i na najudaljenije pučine i tamo staviti svijet pod kontrolu".

Jer, tvrdi Mandurić, kada opasnosti dođu do obiteljskog praga onda "njonjavi muškarac kojem u njemu prebiva, i koji je do tad uredno slušao svoju ženu, neće moći zaštiti ni svoju ženu, ni dječicu, ni svoj parkić, ni kućicu, ni tepih, ni šoping, ni svoja idilična popodneva, ni igrice sa sinčićem".

'Muškarac može postati samo loša žena'

- Ako muškarac dopusti da mu žena kaže kakav treba biti, on samo može postati loša žena. Jer njoj nije dano razumjeti što on nosi u srcu. On se i pred materom i pred svim ženama mora izboriti za svoj poziv da bude muškarac: ratnik, lovac, fajter, političar, aktivist, lider, vođa, vladar i čuvar svega svijeta - da ne bi iz njega krenula neka aždaja prema onima koje treba i mora štititi - tvrdi Mandurić.

Prater u statusu piše i kako je svakom normalnom muškarcu tijesno u njegovih četiri zida i da mu je nezamislivo da se muškarac brine samo o svojoj obitelji, a brigu za sigurnost društva i svijeta - ostavlja drugome. On pred drugim muškarcima mora biti muškarac, a to ne može biti ako s njime nije bio u društvenim borbama od kojih živi, nadalje piše Mandruić.

Poseban 'kamp za muškarce'

- Muškarac ne mora po sebi biti ni fizički ni intelektualno superioran nad drugim muškarcima. Kakve god da talente nosi, on može biti pravi muškarac - onaj koji revno i spremno bdije nad cijelim okružjem u kojemu je njegov dom, dajući sve od sebe. Sve to je u sebi nosio u Muž Marijin. Uvjeren sam da je, prije nego mu je Bog povjerio jedinstvenu zadaću, sa svom pozornošću i aktivnošću, pratio i davao sve od sebe da uredi društvo u kojemu će živjeti i podizati obitelj. Je li se znao tući? Rukovati oružjem? Naravno! Rješavati razmirice, ukrotiti nasilnike? Pa naravno! Preuzeti inicijative u svomu gradu, organizirati zajednice? Pa naravno: sve to i puno više od toga.

I na kraju svog statusa poziva sve "takve" muškarce da se prijavi na kamp Kupreška vrata gdje će sve o tome naučiti.

Radi se o kampu udruge MAGIS, koja svoju adresu dijeli sa Župom presvijetlog srca Isusova u Zagrebu. To je isusovačko udruženje za pastoral mladih koje djeluje međunarodno, a hrvatsku ispostavu, između ostalih, financira i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Svoj kamp za trening "pravih muškaraca" na svojoj web stranici reklamiraju ovako:

Podno planine Stožera, mladići imaju priliku upoznati svoju srž i svrhu kroz primjere muževnosti biblijskih junaka i života svetaca od antike do modernog doba. Program omogućuje iskušavanje u tradicionalnim vještinama kupreških junaka poput korištenja ručne kose na visoravni Kupreškog polja. Ovime se otvaraju Kupreška vrata izvorima muževnosti kako bi sudionik na putu zrelosti bio spreman krenuti za odgovorom na izazove koje pružaju suvremene prilike.

Istražu o Tomaševiću nazvao linčem

Podsjetimo da Manduriću nije promaknuo ni slučaj požeškog župana Alojza Tomaševića koji je bio optužen za nasilje nad suprugom. Tad je pater istragu nazvao linčem.

- Čini se da se taj predmojsijevski bijes ovih dana izlijeva prema nesretnom Požeškom županu. Njegov slučaj prigoda je da se njemu, kao opomena iskali sav bijes prema svim nasilnicima nad ženama (jer nikako da ih sve pohvatamo), pomalo i prema svim političarima; prema HDZ-ovim korupcijama i njihovim lošim politikama i nepotizmima (a ima ih). Time se i mediji obilato hrane, pa i potiču takav linč. Upliću se i stranačka osvajanja biračkog tijela… U svemu tome najgora stvar je ovo: naglo nestaje svaki prostor u kojem bi se moglo ili smjelo inzistirati na pravdi i humanom postupanju prema (možebitnim) nasilniku. Pa se svakoga tko bi htio pozvati na pribranost i oprez, također agresivno progoni i želi ga se obeshrabriti novim etiketama – proglasiti ga zaštitnikom nasilnika, HDZ-a, ženomrscem ili odobravateljem nasilja nad ženama, i slično - napisao je Mandurić tada.