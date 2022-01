Muškarac u Indiji prošle se godine cijepio protiv Covida-19 najmanje osam puta, piše BBC. Brahmdeo Mandal (65) tvrdi da je primio 11 doza cjepiva u državi Bihar. Umirovljeni poštar rekao je da mu je cjepivo pomoglo da se riješi bolova i da ostane zdrav, a tvrdi da nije pretrpio nikakve štetne posljedice.

Muškarca su konačno spriječili da primi, kako je tvrdio, 12. cjepivo prošlog tjedna. Istraga je u tijeku kako bi se otkrilo kako je gospodin Mandal, koji živi sa svojom obitelji u okrugu Madhepura, uspio dobiti više doza.

- Već smo pronašli dokaze da je primio osam doza s četiri različita mjesta za cijepljenje - rekao je Amarendra Pratap Shahi, civilni kirurg iz Madhepure.

Do sada je istraga otkrila da je gospodin Mandal uspio primiti dvije doze u razmaku od pola sata istog dana i svaka od tih doza bila je registrirana na portalu o cjepivima.

- Zbunjeni smo kako se to moglo dogoditi. Čini se da se dogodio kvar portala. Također pokušavamo otkriti je li bilo nemara ljudi koji su upravljali centrima za cijepljenje - dodaje Shahi.

Otkako je cijepljenje započelo 16. siječnja prošle godine, Indija uglavnom primjenjuje dva lokalno proizvedena cjepiva, Covishield i Covaxin. Cjepiva s dvije doze imaju razmak od 12 do 16 tjedana odnosno četiri do šest tjedana nakon prve doze. Cijepljenje je dobrovoljno, a više od 90.000 centara, uglavnom državnih, nudi injekcije diljem zemlje. To uključuje kampove za cijepljenje koji nude prolazak bez prethodne online registracije. Za registraciju korisnik samo treba dostaviti dokaz identiteta, biometrijsku iskaznicu, biračku iskaznicu ili vozačku dozvolu. Podaci prikupljeni s web-mjesta učitavaju se na indijski portal o cjepivima, CoWin.

- Jedini način da se to dogodi ako se podaci o cijepljenju s web-mjesta učitaju na portal nakon dugog kašnjenja. Ali još uvijek se pitam kako da to nije otkriveno nakon što je uspio primiti toliko doza tijekom toliko dugo vremena - objasnio je stručnjak za javno zdravstvo, Chandrakant Lahariya.

Gospodin Mandal, koji je vodio detaljne rukom pisane bilješke o datumima, vremenu i kampovima na kojima se cijepio, tvrdi da je primio ukrupno 11 doza između veljače i prosinca prošle godine.

Ispričao je da je putovao u kampove za cijepljenje diljem Madhepure, pa čak i u najmanje dva susjedna okruga. jedan udaljen više od 100 km, kako bi se cijepio. Za registraciju na stranice za cijepljenje koristio je različite osobne iskaznice. Pohvalio se i da je bio nadriliječnik u svom selu prije nego što je preuzeo posao poštara zbog čega je, kako tvrdi, 'znao nešto o bolestima'.

- Nakon što sam se cijepio, moji bolovi u tijelu su nestali. Prije sam imao bolove u koljenima i hodao sam sa štapom. Sada više ne. Osjećam se dobro - rekao je Mandal.

Groznica, glavobolja, umor i bol, uglavnom blage do umjerene, najčešće su prijavljene nuspojave nakon cjepiva protiv Covida-19. dok su teške alergijske reakcije rjeđe.

- Te reakcije ćete obično dobiti nakon prve i druge doze. Višestruke doze ovih cjepiva trebale bi biti prilično bezopasne, jer su antitijela već formirana, a cjepiva se sastoje od bezopasnih komponenti - kaže dr. Lahariya.

Oko 65% odrasle populacije Indije potpuno je cijepljeno, a oko 91% primilo je barem jednu dozu. Brojke u Biharu su niže: 36% odrasle populacije je potpuno cijepljeno, a 49% primilo je barem jednu dozu.