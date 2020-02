'Muškarac je stigao iz Kine, sumnjali smo na koronavirus'

Muškarac u bolnici u Osijeku jest pod sumnjom da je zaražen koronavirusom, potvrdio nam je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Jučer je testiran nekoliko puta, i nalaz još nije zaključen, kaže Capak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Muškarac je iz Đakova i ima 28 godina. Osječka je bolnica spremna za virus, kaže Capak.

'Nemojte širiti paniku'

- Bolesnik je desetog dana po povratku iz Kine dobio temperaturu jednokratko 38 stupnjeva i postupili smo po pravilima struke. Kolege iz obiteljske medicine su ga najavili i uputili u bolnicu. Mi smo ga primili. On je sad dobro, nema temperaturu i bez poteškoća. U izolaciji je, a prvi rezultati testova su negativni. S obzirom da je on dobro, ako rezultati idućih testova budu negativni, planiramo ga uskoro otpustiti - rekli su iz bolnice u Osijeku te dodaju da se ne treba širiti panika jer je to samo standardni postupak.

- Čekamo večeras konačne testove. Jučer je kolegica najavila bolesnika, svi smo došli, uzeli materijale i pregledali bolesnika. U pitanju su dva testiranja. Testovi su bili dosad negativni. Bolesnik je primljen jučer, sinoć je hospitaliziran, jutros smo poslali sve uzorke i u izolaciji je. Čekamo rezultate oko 19 sati - rekli su iz Klinike za infektologiju.

Tema: Hrvatska