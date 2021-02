Četrdesetdevetogodišnjaka s područja Slavonskog Broda skupo će stajati odluka i način kaznenog djela krivotvorenja isprave i još usto prijevare. Za prvospomenuto prijeti mu do kazna do tri godine zatvora, a za svako pojedinačno počinjeno kazneno djelo prijevare do godinu dana zatvora.

Policijski službenici PU brodsko-posavske su, naime, u petak 12.veljače, dovršili nad njim kriminalističko istraživanje i slijedom toga sumnjiče ga da je u vremenskom razdoblju od mjeseca veljače do rujna 2020. neplaćanjem i(li) umanjenim plaćanjem cestarine za korištenje autoceste, pretežito na relaciji od Slavonskog Broda u smjeru Zagreba i obratno, Hrvatskim Auto-cestama prouzročio materijalnu štetu od više tisuća kuna.

Istražnim radnjama utvrđeno je da je 49-godišnjak u više desetaka slučajeva svoj i(li) neki drugi osobni automobil vozio neposredno iza vozila koje je izlazilo s autoceste i na taj način izbjegao plaćanje cestarine.

Neiskorištene magnetne kartice koristio je prilikom slijedećih izlazaka s autoceste, kako bi doveo u zabludu zaposlenike Hrvatskih autocesta i uvjerio ih da je prešao manju dionicu autoceste za koje je platio manji novčani iznos cestarine. Daljnjim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je na svoj osobni automobil, koji je koristio u prometu, u više navrata stavio registracijske pločice koje ne pripadaju njegovom vozilu, time je počinio kazneno djelo krivotvorenja isprave.