Muškarac (36) zaražen koronom prekršio je samoizolaciju da bi u Bedekovčini napao drugog muškarca (61)

<p>Muškarac (36) trebao je biti u izolaciji jer je pozitivan na koronu, no umjesto toga, izašao je van i u Bedekovčini napao muškarca (61). Kako javljaju iz PU krapinsko-zagorske, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje.</p><p> - Sumnja se da se 36-godišnji hrvatski državljanin nije pridržavao epidemioloških mjera i izolacije koja mu je određena od 2. do 12. studenog 2020. godine, a zbog dijagnosticirane zarazne bolesti COVID-19. Naime, utvrđena je sumnja da je u nedjelju, 8. studenog u poslijepodnevnim satima svjesno napustio mjesto prebivališta te u Bedekovčini na cesti Naselja Sovinjak narušavao javni red i mir na način da je nekoliko puta udario 61-godišnjeg hrvatskog državljanina - kažu iz policije.</p><p>Stariji muškarac nije zadobio tjelesne ozljede, a zašto je mlađi muškarac četiri dana prije kraja izolacije riskirao zatvor, još se ne zna. Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Širenje i prenošenje zarazne bolesti“ i optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu zbog sumnje u počinjenje protiv javnog reda i mira.</p><p>Samo zbog kršenja mjera samoizolacije, mogao bi dobiti zatvorsku kaznu i do tri godine. </p>