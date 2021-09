Smatram se krivom za sva tri kaznena djela. To sam sve počinila. Svoj trojici sam u piće stavila muževu terapiju, lijekove Tranex i Leponex. Dao mi je tablete i naredio mi da kada idemo u kafić da muškarcima neprimjetno u piće stavljam po tri zdrobljene tablete jer oni imaju novac i zlata. Prijetio mi je da će me ubiti ako to ne napravim.