Muzika bi trebala spajati ljude, a ne ih razdvajati...

Glazba je zvonka radost, zvuči poznata fraza koju smo stotinama puta čuli. Muzika treba spajati, a ne razdvajati ljude. Iznimka su koračnice, budnice, ratne pjesme - one koje su prikladne samo za vremena velikih sukoba. Osjećanje takta i pristojnosti nalaže izvođačima izvođenje onih melodija koje nikog ne vrijeđaju - to je misija muzike. Slušali smo mnoge kavanske sastave koji, za mješovita društva sastavljena od ljudi iz svih republika bivše države, do jutra sviraju desetke pjesama - od kojih ni jedna nije uvredljiva ni za koga. Sve dižu raspoloženje. Ti kavanski orkestri imaju prirodan osjećaj za mjeru.

