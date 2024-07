Na američkim izborima sudbina svijeta je na kocki. Je li Crooks s metkom sad zavrtio tu kocku?

Da je metak išao koji centimetar više ulijevo, Donald Trump bio bi mrtav. Ovako, okrznuto mu je desno uho i moći će nastaviti kampanju.

Atentati na predsjednike obično se ne izvode puškama. Prvi koji je tako ubijen bio je John F. Kennedy, ali do danas je ostala tajna je li na njega pucao samo jedan snajperist ili ih je bilo više. Stručnjaci za oružje tvrde da je u tako kratkom roku nemoguće repetirati pušku i ispaliti onoliko metaka koliko je ispaljeno u Dallasu. Dijelovi dosjea o ubojstvu JFK-a su do danas pod embargom. Donald Trump ih je vidio, i bio šokiran onim što je u njima, ali sadržaj nije otkrio jer je državna tajna. Drugi državnik koji je ustrijeljen puškom je Zoran Đinđić. Đinđićev atentator pucao je sa 130 metara, Trumpov sa 150, Kennedyev sa 60 do 90 metara. Predsjednike, kraljeve, suverene se najčešće napada pištoljem, ali treba prići blizu.

Mladić koji je pucao na Trumpa, 20-godišnji Thomas Crooks, sudeći po onome što objavljuju strani mediji, izgleda prilično neobično. Neće biti iznenađenje ako FBI oktkrije, poput slovačke policije nakon atentata na Roberta Fica, da je ubojica "vuk samotnjak". Navodno je bio sklon republikancima. To bi vuklo prema zaključku da je pucao zato što je želio nominaciju drugog kandidata, ne Trumpa. Teško ćemo saznati motive koji su ga uvukli u zločin. Oni mogu biti posve šašavi.

John Hinckley mlađi, koji je 1981. ispalio šest metaka u Ronalda Reagana, htio je impresionirati glumicu Jodie Foster, u koju je bio zaljubljen. Nakon što ju je vidio u filmu Taksist, gdje je glumila prostitutku, postao je opsjednut glumicom pa se odlučio na ubojstvo predsjednika. Regan je dobio šest metaka, ali je preživio.

- Nadam se da će me operirati republikanac - kazao je šaljivo prije medicinske intervencije. Ali Agca na Papu je pucao iz pištolja, iz blizine, kao i Juraj Cintula na Roberta Fica.

Cui bono? Kome ovo ide u korist – to se pitanje postavlja nakon svakog zlodjela. Čini se da će ići na ruku baš Donaldu Trumpu, no ne postoji čovjek koji će se kockati tako da namjesti lažni atentat na sebe stajući ispred cijevi snajpera, koji može promašiti. Za takvu bi inscenaciju trebao naručiti nekog Wilchelma Thella (premda je Crooks bio iznimno precizan).

"Duboka država", kojoj Trump smeta iz niza razloga, vjerojatno bi bolje organizirala stvar. Teze o poremećenom tinejdžeru mogle bi držati vodu, ako se istragom ne utvrdi drukčije.

Sad je na istražiteljima utvrditi gdje je mladić nabavio oružje, koliko je i gdje trenirao, je li bio usamljen ili je dio grupe. Zanimljivo je da se smjestio na krov unutar štićenog perimetra, što je strahovit gaf sigurnosne službe. Logično je očekivati ostavke.

Prvi svjetski rat počeo je prije 110 godina, za dva tjedna bit će obljetnica početka. Kako znamo, povod je bio atentat u Sarajevu. Ovoga puta neće biti tako, ali na američkim izborima ovoga puta prelamat će se sudbina svijeta. U igri su nezamislivi ulozi. Sudbina Amerike i američke demokracije, sudbina Ukrajine i Rusije, odnosi "kolektivnog zapada" i globalnog juga – sve je na kocki. Crooks je na nišanu, a to možda nije ni znao, imao budućnost planete. Ovakvu ili onakvu.