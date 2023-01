Na Antikorupcijskom vijeću u utorak svjedoče bivši Mostovi članovi Vlade: Troje se odazvalo

Predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja (Most) najavio je u petak novu sjednicu Vijeća na temu Ine, na saslušanje idućeg tjedna pozvano je nekoliko bivših premijera i ministara, a za sada su dolazak potvrdili Božo Petrov, Slaven Dobrović i Tomislav Panenić.

U utorak je su na javno saslušanje pred Antikorupcijsko vijeće pozvani sadašnji i bivši premijeri Andrej Plenković, Zoran Milanović, Jadranka Kosor, Tihomir Orešković, bivši potpredsjednik Vlade Božo Petrov i bivši ministri Slaven Dobrović i Tomislav Panenić.

Grmoja je novinare izvijestio da su mu dolazak potvrdila trojica bivših Mostovih članova Vlade, kontaktirao je bivšu premijerku Kosor, no još nema potvrdu njenog dolaska.

„Nadam se da će Hrvoje Zekanović biti zadovoljan jer je on to i inicirao, čime je potvrdio kako su ova saslušanja legalna. On bi saslušavao samo ono što njemu odgovara, ali kako sam ja na saslušanje 'priveo' predsjednika svoje stranke i dva bivša ministra njega molim da na saslušanje 'privede' Plenkovića, ako to može", kazao je.

Dodao je kako ga je upravo nazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, rekavši da zbog svojih obaveza i institucije koju mora čuvati neće doći na Antikorupcijsko vijeće. Moguće je, dodao je, da Milanović ne dolazi zbog sukoba sa Zekanovićem i priče o Zekanovićevoj šetnji po Pantovčaku i "pronalaženju vrećice s bijelih prahom".

Grmoja od sjednice očekuje nastavak rasprave o aferama u Ini, "kako ne bi bilo da se bilo koga štiti na Antikorupcijskom vijeću" i poručuje da će svi zainteresirani moći postaviti pitanja o arbitraži.

Najavio je za tjedan ili dva novu sjednicu sa "zviždačima" iz Ine, kada će tražiti odgovore na pitanja o gašenju sisačke Rafinerije, "epskoj krađi" u Ini i svemu što se u Ini događalo proteklih godina.

Arsen Bauk (SDP) ocijenio je da se iz dosadašnjih saslušanja, ali i medija, saznalo dosta toga, istaknuvši da mu se posebno urezala u pamćenje "tvrdnja iz Londona da je bivši ministar Ćorić rekao da smo ulazak u Schengen platili sisačkom Rafinerijom".

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) kaže kako sve o čemu se raspravlja na radnim tijelima Sabora nema apsolutno nikakvog utjecaja na vladajuće pri donošenju političkih odluka.

Zato joj se čini da ni nova sjednica Vijeća neće donijeti ništa novo. Ništa se novog neće dogoditi u Hrvatskoj i hrvatskom parlamentarizmu dok je HDZ na vlasti, ocijenila je.

