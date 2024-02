Na Bilogori naletio na žicu: ’Da je vozio malo brže, bio bi mrtav’

Nismo vozili brzo i zato nitko nije stradao. Upravo je domaćin, koji nas je vodio, naletio na razapetu žicu između dva stabla preko šumskog puta, rekao nam je 38-godišnji Bjelovarčanin A. H., koji je bio jedan od sudionika nedjeljnog druženja na vožnji quadovima na Bilogori.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Grupa od 15-ak mladića na terenskim je vozilimo prošle nedjelje popodne krenula iz Bjelovara put Bilogore s podravske strane kako bi iskoristili lijep dan za uživanje u prirodi. U naselju Sveta Ana, na širem đurđevačkom području, dočekao ih je mještanin, koji im je bio vodič. Dogovorili su se da im pokaže taj dio Podravine u kojemu do tada nisu bili. Vozili su polagano u koloni po jednom šumskom putu između naselja Svete Ane i Mićetinca.

- Kolega koji je išao prvi odjednom je stao. Vidjeli smo da se malo zaljuljao na vozilu. Pozvao nas je odmah k sebi da dođemo nešto vidjeti i ostali smo svi šokirani. On je gotovo u visini vrata zapeo za žicu koja je bila razapeta preko puta. Netko ju je ostavio na nekih 1,7 metara visine. Nije se razrezao jer smo se vozili polako. Doduše, žicu je malo rastegnuo te se ona olabavila i 'spuzala' sa stabla prema dnu - kaže nam A. H., koji je tog dana na quadu vozio maloljetnu kćer.

Bila je duga oko 10 metara, a nakon sraza su je odmah odrezali. Radilo se o pocinčanoj žici koja se često upotrebljava u vinogradima. Da je dulje tamo, zaključili su po tome što je mjestimično bila hrđava.

- Da smo išli malo brže, kolega bi vjerojatno stradao. Žica bi ga ili porezala po vratu ili bi pao s vozila i drugi koji bi naišao iza njega bi ga pregazio. Ne možemo razumjeti ljude koji to rade. Nismo išli ni po čijoj zemlji, nego po šumskom putu koji svi koriste - kaže sugovornik.

O svemu su u ponedjeljak obavijestili PU koprivničko-križevačku. Upozorili su odmah i sve svoje prijatelje, posebno vozače quadova, da pojačaju oprez na tom području.

Nažalost, to nije izolirani slučaj da neodgovorni ljudi razapnu žicu preko šumskih puteva kojima se voze rekreativci. Bilo na motorima ili biciklima. Svima nam je u sjećanju tragičan događaj od prije nešto više od tri godine, kad je 21-godišnji mladić, vozeći se motociklom po šumi kraj Jelenja, vratom zapeo za žicu i na mjestu preminuo. No to ubojstvo, nažalost, nije nikoga prizvalo pameti, jer je poslije toga još nekoliko osoba stradalo od razapete žice, ali su nasreću preživjeli. Postavlja se pitanje kakvi to ljudi po šumama u Hrvatskoj postavljaju "zamke" u koje upadaju nevini ljudi, kao da je riječ o divljim životinjama.

Iz PU koprivničko-križevačke dobili smo odgovor kako istražuju slučaj.

- Policija nije zaprimila dojavu o događaju koji navodite u upitu, ali nastavno na vašu zaprimljenu informaciju i medijski napis provodi kriminalističko istraživanje s ciljem kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti događaja - navodi glasnogovornica policijske uprave Dijana Žagar. 