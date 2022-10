Na Biograd Boat Showu izložili i najveću hrvatsku jahtu: 'Cijena joj je 2 mil. i 700 tisuća eura'

Renomirani regionalni sajam nautike i plovila otvorio je svoja vrata po 24. put. U Marini Kornati u Biogradu na moru u srijedu je otvoren 24. međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Sajam u Biogradu jedan je od 36 dobro poznatih svjetskih nautičkih sajmova, a vodeći je srednjoeuropski sajam na moru. Sajam će se održavati do nedjelje, a posjetitelji će moći uživati u sunčanom vremenu i pregršt sadržaja.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Brod kupuje svatko tko može, a mi smo se nakon ljeta odlučili da najveća jahta ide u prodaju. Svjetska premijera je bila u Veneciji i odlično je prošla. Imamo zainteresirane jer uvijek ima ljudi koji su mogu tako nešto i priuštiti, objašnjava Hari Tabak (60), vlasnik tvrtke iz Gornjeg Muća koji svoje brodove prodaje širom svijeta.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Iako, tvrtka proizvodi brodove skoro dvadeset godina Monachus 70 Fly je najveća serijska jahta u povijesti hrvatske brodogradnje. Cijena je 2 milijuna i 700 tisuća eura, a u nju je uključen i PDV.

Napravljena je za Mediteran, doslovno sve što se moglo napravljeno je u našoj zemlji, a jedino su motor, i to Volvo - švedski.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Od ideje do konačnog proizvoda prošlo je mnogo vremena, a i to ne brojimo, uvijek se nešto motalo nam po glavi. Kako sam preko 35 godina u nautičkom biznisu, brojimo samo od početka gradnje do izlaska broda na more, a to je trajalo dvije pune godine, kazuje Tabak koji posebno hvali svog inženjera Srđana Djakovića, koji ima dva fakulteta i to onog brodogradnje u Zagrebu, te još jednog iz Sjeverne Amerike gdje je uže specijalizirao baš gradnju jahti.

- Nekad je na najvećoj serijskoj jahti radilo 15, nekad 7 ljudi, ali u nju je utrošeno oko 30 tisuća radnih sati. Sretni vlasnik može ugostiti osmero ljudi plus skipera, iako sve ovisi o osobnim preferencijama. Ako nema posade, brod ima mogućnost da se sam održava na moru, primjerice ako je velika bura.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ugrađen je DPS sustav, što znači da sam došao iz Marine Sukošan i dok sam čekao mjesto kad se sustav uključi brod se nije pomakao iako je puhao poprilično jak vjetar, zapravo, poanta je da jedan čovjek može sam upravljati brodom koji je dug nešto preko 21 i širok skoro 6 metara, kazuje Tabak.

Tvrtka je u skoro 20 godina postojanja napravila 26 brodova. No, ipak ova jahta im je kruna poslovanja. Metar kvadratni broda dođe nevjerojatnih 22 tisuće eura, ali kupci za to ne mare jer već postoje upiti za njenu prodaju. Strano tržište je itekako zahtjevno, ali očito i hrvatski brodograditelji mogu napraviti luksuzan proizvod.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Amerikanci, Talijani, Rusi, Hrvati, sve tu sto ljudi koji su ponosni vlasnici naših plovila. Naravno da mi ne možemo kvantitetno napraviti komada koliko može jedna Australija ili Amerika, ali kvalitativno možemo, pa je to naša velika prednost. Kuhinja s mramornom pločom montirana je u Klisu, a recimo tende su iz Splita, samo na ovom brodu preko 20 obitelji ima posla jer su sve naši kooperanti, govori Tabak koji ne misli stati. Na Biograd Boat show dovezao je dva broda, jahtu nešto manju od Monachusa 70, u obje su svi posjetitelji zadivljeno gledali.

