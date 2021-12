Iživljavanja, zlostavljanja, trovanja i nebriga nad mještanskim mačkama postali su već nekoliko mjeseci svakodnevica u samo naoko mirnom Sumartinu na otoku Braču, javlja Slobodna Dalmacija.

Naime i prošlog se tjedna dogodio incident u kojem je do smrti zidarskom lopatom smrvljen mačak, kućni ljubimac lokalne obitelji. Policija upravo provodi kriminalističko istraživanje.

Ovoga je tjedna jedna Sumartinka, kako govori dio sumještana, u svom vrtu, ispod nakupine lišća, pronašla poluzakopanu mačju glavu, nožem ili sjekirom precizno odstranjenu od tijela. Ostatka strvine nije bilo u blizini. Nedavno je uličnom mačiću netko od domaćih udarcem nogom ili tvrdim predmetom slomio bedrenu kost.

Bacanje otrova nakon čega životinje danima umiru u teškim mukama česta je pojava u tom bračkom mjestu. Nakon što je prošlog tjedna lopatom do smrti pretučen njezin kućni ljubimac, 69-godišnja Sumartinka Jadranka Ljuba slučaj je prijavila policiji, jasno i glasno imenujući sredovječnog muškarca za osobu koju smatra zlostavljačem, piše Slobodna Dalmacija.

I za koju je uvjerena kako već duže vrijeme brutalno mrcvari, sakati, lovi i ubija mačke. Pukao joj je film.

- Jesam, prijavila sam ga, nisam ga vidjela svojim očima da je to učinio, ali zna da je jer mu nije prvi put. Učinio je to s onom lopatom, onom velikom što ju drži kraj ulaza. Tom mom malom mačku smrvio je sve u tijelu, slomio ga cijelog, slomio mu je sve kosti, sve unutra, i to samo zato što mu je budan ušao u dvor - kazala je Jadranka.

- Jadna životinja je uspjela zadnjom snagom pobjeći od mučitelja. Našla san ga na ulici, krvario je na sve otvore. Ovaj tko je to napravio i prije je po ulici trčao za mačkama, na svoje sam ga oči čula kako govori da treba zatući sve, i nas i mačke, da će nas sve pobiti. Muž mu je skupio slomljeno tijelo i odnio ga pokopati. Slikali smo ga prije toga i poslali policiji neka vide što ovaj mučitelj mačkama radi - dodala je.

Ovo nije prvi da sakati i ubija, prije nekoliko mjeseci je velikom drvenom letvom jednu mačku udario po glavi i vratu. Tri je mjeseca jadna životinja u ranama tako hodala, ali i ostala živa.

Policija je zbog ovog incidenta dolazila dva puta u Sumartin. I njih, ali i nas zanima kako će slučaj nakon istraživanja završiti, posebice zato što se u mjestu šuška kako osoba koja je prijavljena za zlostavljanje, policiji nije negirala djelo. Žalosno je što u tom Sumartinu ima još mrzitelja životinja, koji bi mačku najradije stavili u kesu, vriću, pa je bacili u more ili jamu. Otvoreno to govore kada naiđu na malu skupinu od pet do šest žena koje pomažu u brizi o uličnim mačkama, rekla je.