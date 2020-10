Na cestama je zabilježena 51 nesreća sa nastradalima, ali poginulih, na sreću, nije bilo...

Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama dogodila se 51 prometna nesreća s nastradalim osobama, a nesreće s poginulim osobama nisu zabilježene, izvijestio je MUP.

<p>Od ukupno 4349 prekršaja najviše je bilo prekoračenja dopuštene brzine, čak 1711, a slijede nekorištenje sigurnosnog pojasa (489) i vožnja pod utjecajem alkohola (362). Prilikom nepropisnog korištenja mobitela uhvaćena su 242 vozača.</p><p>Najveći broj prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola počinili su vozači starosti od 31 do 40 godine (90 takvih prekršaja), kojima je najčešće izmjerena koncentracija alkohola od 0,51-1,00 g/kg što je i najčešće izmjerena koncentracija tijekom ove akcije.</p><p>U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebice usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja, prilikom čega je zatečeno 30 osoba koje su bile ponavljači teških prekršaja u prometu, tzv. recidivisti, a koje su počinile 30 teških prekršaja.</p><p>Najčešće su vozili pod utjecajem alkohola (12 slučajeva), petero ih je vozilo prije polaganja vozačkog ispita, a četvero u vrijeme dok im je na snazi mjera zabrane vožnje. Dvoje recidivista je zatečeno u prekoračenju dopuštene brzine kretanja.</p><p>"Iz tog razloga četvero vozača je zadržano u posebnim prostorijama do 12 sati te je protiv 19 vozača proveden žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni", ističu u MUP-u.</p><p>Dodaju da je od početka godine do kraja rujna zabilježeno 19.563 nesreća, što je 17,4 posto manje nego u istom razdoblju lani. Poginula je 191 osoba ili 8,6 posto manje, a teško je ozlijeđeno 1.699 osoba, što je 12,2 posto manje nego u prvih devet mjeseci 2019.</p>