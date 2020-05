Na dan potresa razgovori na mobitel porasli za 240 posto...

Najveći promet na internetu prije krize bio je uvečer i vikendom, a sada, zbog rada od kuće i online nastave, promet je velik tijekom cijelog dana. Ujutro se više koristi podatkovni promet za video i audio konferencije, aplikacije za edukaciju i poslovnu interakciju, a u večernjim satima se više koristi internet za zabavu. Mobitel se od trenutka socijalnog distanciranja koristi kao sredstvo povezivanja i 60 posto je više razgovora nego prije. Govori nam to Jiří Dvorjančansky, predsjednik Uprave A1 Hrvatska, koji se pridružio kampanji "Budite heroji koje Hrvatska treba" u organizaciji Styria Media Group u kojoj čelnici gospodarstva u Hrvatskoj govore o tome koji su izazovi krize, kako očuvati što više radnih mjesta, te kakve je promjene kriza donijela.

- Kriza je promijenila puno toga u gospodarstvu, ali i našoj svakodnevici. Prije svega, potvrdila da smo bili u pravu kada smo kao predvodnici u Hrvatskoj provodili digitalnu transformaciju pa sada nismo imali poteškoća u organizaciji rada, primjeni digitalne tehnologije u poslovanju i prilagodbi izvanrednim okolnostima. Oduvijek nam je na prvom mjestu briga za zaposlenike, njihovo zdravlje i sigurnost te briga za naše korisnike i njihove potrebe. Od pojave koronavirusa u Europi, osnovali smo krizni tim, predvidjeli sve moguće scenarije i primijenili mnogo više od preporučenih mjera - kaže Dvorjančansky. Nastavlja da su skoro svim zaposlenicima omogućili rad od kuće, uključujući i kolege iz Službe za korisnike te su time formirali jedan od najvećih remote timova u Hrvatskoj. Nastavlja kako kontinuitet poslovanja i pružanja usluga korisnicima prema najvišim standardima kvalitete nije niti jednom doveden u pitanje, čak ni nakon potresa u Zagrebu.

Foto: Filip Kos/PIXSELL Ranije je najveći promet internetom bio uvečer i vikendom, sada tijekom cijelog dana zbog online nastave i rada od kuće

- U prilog tome ide rezultat nenajavljenog testiranja 94 mobilne mreže u 28 zemalja Europe koje je proveo najveći europski časopis za telekomunikacije Connect u partnerstvu s globalnom savjetodavnom tvrtkom umlaut, referentnom u testiranju mobilnih mreža. Točno godinu dana nakon provedenog P3 mjerenja koje je pokazalo da su A1 mobilna i fiksna mreža najbolje u Hrvatskoj, A1 mobilna mreža ponovno je ocijenjena najboljom. Testiranje je obuhvatilo i krizno razdoblje u ožujku koje je snažno utjecalo na promjenu životnih navika građana i korištenje svih telekomunikacijskih usluga koje su zabilježile snažan rast - kaže naš sugovornik.

Kraj kvartala i izvanredne okolnosti izazvane pandemijom značajno su utjecale na poslovne rezultate te se snažan pritisak osjeća se i u ICT sektoru. Kao dugoročna negativna posljedica koronavirusa moguće je značajno smanjenje prihoda od roaminga, uz istovremeno usporavanje poslovanja, naplate potraživanja i ugovaranja usluga.

- Unatoč svemu, kao infrastruktura od nacionalne važnosti u A1 Hrvatska i dalje smo fokusirani na podršku korisnicima i neometan rad mreže - dodaje Dvorjančansky.

Uvođenje epidemioloških mjera, zatvaranje vrtića, škola i fakulteta, te rad od kuće, donijeli su strahovite promjene ponašanja pa tako i korištenja interneta. Kako su jedni ostajali kod kuće, tako su strelovito rasle telekomunikacijske usluge. Dvorjančansky kaže da su najviše na to utjecali škola na daljinu, rad od kuće.

- Ali usudio bih se reći da je za mnoge život u tim prvim tjednima bio isključivo u online sferi. Potpuno se promijenio prometni model i način na koji se korisnici služe mrežom. Dok je do sada najveći promet bio u večernjim satima i vikendom, sada su korisnici na internetu tijekom cijelog dana, što je posljedica rada od kuće i nastave na daljinu. U jutarnjim satima pojačano se koristio podatkovni promet za video i audio konferencije, aplikacije za edukaciju i poslovnu interakciju, a u večernjim satima je povećano korištenje interneta za zabavu odnosno za streaming servise i gaming. Potvrđuju to brojevi - razgovori u mobilnoj mreži rasli su za 60 posto, na dan potresa čak 240 posto - kaže naš sugovornik.

Prijenos mobilnih podataka povećao se 50 posto, jednako kao i korištenje fiksnog interneta. Za čak 400 posto porasla je gledanost HRT3 i SPTV kanala preko kojih se odvijala nastava na daljinu. Popularni streaming servisi poput YouTubea, Netflixa i Facebook videa u ožujku su se koristili u prosjeku 100 posto više nego u veljači.

- Novi trendovi u navikama korisnika vidljivi su i u korištenju A1 digitalnih kanala koji su se pokazali idealnim rješenjem tijekom privremenog zatvaranja poslovnica. U A1 virtualnom shopu rast prodaje povećan je za više od 3 puta, kao i broj transakcija na A1 webu. Količina upita na društvenim mrežama rasla je 200 posto, a kontakt e-mailom 40 posto - kaže čelnik A1.

Dodaje da unatoč većem broju korisnika i prometa u A1 mrežama nemaju problema zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, a da njihovi tehnički stručnjaci nadgledaju mrežne kapacitete i spremni su reagirati u slučaju izvanrednog prometa ili poteškoća pogotovo u podršci kritičnoj nacionalnoj infrastrukturi kao što je zdravstveni sustav i drugi javni servisi.

- I društvena odgovornost snažno je izražena u A1 od samog početka, a osim mnogobrojnih pogodnosti za privatne i poslovne korisnike, naša je dužnost bila u ovim teškim trenucima pomoći koliko god možemo. Posebno smo ponosni na donaciju medicinske opreme u vrijednosti 1,5 milijuna kuna KB Dubrava za opremanje najsuvremenijeg respiratornog centra u Hrvatskoj. Nakon potresa u Zagrebu Službi 113 čiji prostori su bili oštećeni, ustupili smo prostor naše Korisničke službe kao i svu potrebu infrastrukturu za nesmetan rad, a otvaranjem humanitarnih brojeva podržali smo važne inicijative pokrenute zbog krize. Poduprli smo grupu građana i volontera koja je na Facebooku pokrenula platformu Jedni za druge s pomoći osobama u samoizolaciji te nakon potresa inicijativu Fond 5.5 koji pomaže građanima u obnovi oštećenih domova - kaže Dvorjančansky. U razgovoru nastavlja da je situacija s pandemijom koronavirusa usporila razvojne procese i gospodarsku aktivnost na globalnoj razini. Iz perspektive ICT industrije, pokazala je koliko je važno imati kvalitetan širokopojasni pristup na najmodernijoj infrastrukturi. - Uz to, svake godine rastu zahtjevi korisnika u smislu značajnog povećanja prijenosa podataka, brzine prijenosa, broja uređaja spojenih na mrežu, a gospodarstvu se pruža jedinstvena prilika rasta odnosno povećanja efikasnosti kroz automatizaciju i robotizaciju u okviru Industrije 4.0. Unaprjeđenje mreže i daljnje razvijanje potrebnog kapaciteta nije moguće bez mobilne 5G mreže. I ova kriza je pokazala da bez širokopojasnog pristupa i kvalitetnih mobilnih mreža više neće biti moguća digitalna transformacija i funkcioniranje društva. Povijest i prethodne industrijske revolucije naučile su nas da tehnološki razvoj nema alternative. Države koje to rano prepoznaju bit će predvodnice, povećat će zaposlenost i efikasnost gospodarstva. Velika je to prilika za Hrvatsku, a u nama gospodarstvo i društvo imaju saveznika - kaže naš sugovornik.

Dodao je i da je kriza pokazala presudnu ulogu medija, pogotovo digitalnih. - Život bez portala, televizije i radija proteklih mjeseci bio bi nezamisliv. A1, kao jakom brendu bilo je važno podsjetiti sve naše korisnike da se mogu osloniti na nas, i to ne bismo uspjeli bez medija i reklamne industrije, koja je svakako glavni kanal kojim naše poruke dolaze do korisnika. U proteklom razdoblju pokrenuli smo kampanju pod sloganom „Razdvojeni ali povezani“ kojom smo pokazali da smo tu za naše korisnike kao potpora u životu i radu od kuće te da je naša uloga povezati ih i omogućiti da nastave sa svojim redovnim aktivnostima i ostanu u kontaktu s najbližima i u izvanrednim okolnostima. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez kreativne industrije koju svakako treba podržati kao jednog od kotačića gospodarstava, ali i važnog prozora prema čitateljima, gledateljima i slušateljima. A1 Hrvatska većinu svojeg budžeta za oglašavanje investira u hrvatske medije. Evidentna je transformacija domaćih medija, žele konkurirati globalnim igračima poput Googlea i Facebooka. S digitalizacijom poslovanja, usluga odnosno kanala te iskustvom i poznavanjem lokalnog tržišta imaju veliku priliku nametnuti se i stajati uz bok vodećima.

Foto: dreamstime Korištenje mobitela poraslo je za 60 posto od početka krize

Na pitanje, misli da će marketinška industrija i mediji biti važan partner u vraćanju povjerenja građana, bilo da se radi o proizvodima ili uslugama, Dvorjančansky je odgovorio: Kvalitetna, transparentna i kreativna komunikacija, inovativne kampanja i primjena interaktivnih, digitalnih kanala bit će ključni za privlačenje novih korisnika i povjerenje potrošača. Ne može jednoj gospodarskoj grani biti dobro, dok druge proživljavaju krizu. Za brži oporavak gospodarstva potrebna je digitalna transformacija u svim segmentima društva uz podršku države i stvaranje pozitivne investicijske klime. Nadalje, nužno je povjerenje, a tu će važnu ulogu imati mediji. Sve će se industrije transformirati, tako i ostali korisnici reklamnih usluga poput nas. Tražit će one načine oglašavanja koji su prihvaćeni od korisnika – digitalne inovacije! Industrija oglašavanja je jedna od onih koje se mijenjaju na dnevnoj bazi, stoga je važno ići ukorak s tim promjenama. Ne bih rekao da je povjerenje potrošača narušeno, već je kriza i ovdje prilika da se iskristaliziraju oni koji su transparentno, dosljedno i kreativno komunicirali sa svojim korisnicima i koji će nastaviti u tom smjeru. Oglašavanje je danas, zahvaljujući analitičkim alatima i digitalnim tehnologijama – pametno. Više nije pitanje koliko netko troši na oglašavanje, nego koliko razumije potrošače i njihove navike. One se pak rapidno mijenjaju, više ih zanimaju teme poput zdravlja, ne odlaze na posao u isto vrijeme ili rade od kuće, više su se okrenuli digitalnim kanalima i ono što prije nisu obavljali preko njih, danas rade. Te promjene su se dogodile preko noći i bit će ubrzane i u budućnosti. Stoga ih je važno na vrijeme prepoznati i sukladno njima ulagati u oglašavanje. To je ključan faktor diferencijacije na tržištu.