PRIJE 34 GODINE

Na današnji dan 1991. krvoločni četnici u Lušcu pobili 69 Hrvata: Nisu poštedjeli djecu ni trudnicu

Piše Ivan Jukić,
Na današnji dan prije 34 godine, 2. studenoga 1991., slomljen je otpor hrvatskih branitelja u vukovarskom prigradskom naselju Lužac

Tog su dana pobunjeni Srbi, uz potporu Jugoslavenske narodne armije (JNA) i srpskih paravojnih postrojbi, među kojima su bili i Arkanovci, zauzeli Lužac i počinili jedan od najstrašnijih zločina u agresiji na Vukovar.

Herojski otpor šačice branitelja trajao je danima. U Lušcu ih je bilo tek šezdesetak, a bojišnica je bila duga gotovo četiri kilometra. Unatoč nadmoćnom neprijatelju, hrvatski su borci nanijeli agresoru velike gubitke u ljudstvu i tehnici. U napadu je ranjen i zloglasni zapovjednik srpske paravojske Željko Ražnatović Arkan. No, bez protuoklopnog oružja i pomoći izvana, branitelji su se morali povući na nove položaje.

Padom Lušca obrana Vukovara bila je presječena, a grad je podijeljen na dva dijela: Borovo naselje i središte s Mitnicom i Sajmištem.

Odmazda koja je uslijedila bila je stravična. Ubijeno je 69 mještana, uglavnom civila, a Lužac je sravnjen sa zemljom. Arkanovci i lokalni Srbi ubijali su nenaoružane muškarce, žene, pa i djecu.

'TO IM DUGUJEMO' Premijer Plenković: Nećemo prestati tragati za svima koji su nestali u Domovinskome ratu
Premijer Plenković: Nećemo prestati tragati za svima koji su nestali u Domovinskome ratu

Među žrtvama je i devet članova obitelji poznatog vukovarskog branitelja Stjepana Vidakovića – ubijeni su mu supruga, sin, roditelji, brat, trudna bratova snaha i drugi najbliži. Dio je strijeljan ispred škole, a dio ispred vlastitih kuća.

Stjepan je preživio, ranjen i prebačen u vukovarsku bolnicu. Kasnije je s grupom od 150 branitelja pokušao proboj iz Vukovara gumenim čamcima preko Vuke.

Na ulazu u Lužac danas stoji bijeli križ s natpisom: „U spomen tragično ubijenih 59 mještana Lušca u srpskoj agresiji 2. studenoga 1991.“

