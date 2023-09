Na drugi rok državne mature najviše izašli strukovnjaci, više od pola ih je palo matematiku

Objavom rezultata završio je i jesenski rok državne mature. Na ove ispite izašlo je 4813 pristupnika, najviše učenika strukovnih škola, njih 3586. Gimnazijalaca je bilo 587, a ostalih 640.

Na kraju, 57,1 posto učenika srednjih škola palo je višu razinu matematike, 56,9% ih je palo hrvatski, a 46,1% višu razinu engleskog. Gimnazijalci su bili bolji, 20,9% iz je palo hrvatski jezik, te matematiku više razine. Od izbornih predmeta, fizika je i na ovom roku, sudeći po rezultatima, bila najteža. Taj ispit palo je čak 78,5% strukovnjaka, te 46,2% gimnazijalaca.

- Jednom pristupniku su poništeni svi položeni ispiti i zabranjeno polaganje ostalih ispita na drugom (jesenskom) roku. Radilo se o korištenju posjedovanju i korištenju nedopuštenih pomagala - javio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Pristupnici su mogli uložiti prigovor do srijede, 13, rujna, u podne. Iz NCVVO-a su istaknuli kako "privatni razlozi", kao i to što pristupnik nije stigao prepisati odgovore nije dobar razlog za prigovor. Neće uvažiti ni zahtjeve za pregledavanjem cijelog testa jer "učenicima nedostaje bod ili dva do prolaza".

Oni koji su položili maturu, na fakultetima imaju više od 13.000 mjesta za upis. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, trenutno najtraženiji programi su gluma na zagrebačkoj ADU, kineziologija te poslovna ekonomija u Zagrebu.