Na Facebooku poslao prijeteću poruku Banožiću, dobio uvjetni zatvor na devet mjeseci

Virovitički sud osudio je 50-godišnjeg D.F. zbog prijetnji upućenih bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Inače riječ je o muškarcu iz Milanovca, koji ima troje djece, čin razvodnika, odlikovan je i Spomenicom domovinskog rata, te medaljama Bljesak, Oluja te Ljeto 1995.

Kako je vidljivo iz presude, koja je u posjedu 24sata, 50-godišnjak je nezadovoljan radom tada ministra Banožića na Facebook stranice Ministarstva obrane poslao prijeteće poruke u kojima se između ostalog napisao 'ne odgovaram za posljedice', te je Banožića vrijeđao te omalovažavao.

U presudi se navodi kako su te riječi kod oštećenog Maria Banožića izazvale osjećaj nesigurnosti. 50-godišnjak je u obrani naveo da priznaje kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Kaže i da je zažalio zbog toga što je poruke poslao jer je shvatio da je pogriješio. Poruke je poslao u afektu jer je bio revoltiran ponašanjem ministra Banožića i njegovim aferama.

- To je bilo u vrijeme kada je predsjednik RH preko medija prozivao ministra Banožića, a on se bahato ponašao - navodi se između ostalog u presudi, dodajući da nikada više to neće ponoviti, te da čak razmišlja i o tome da obriše sve profile na društvenim mrežama jer je iz ovoga izvukao poruku.

Ipak, sud ga je odlučio kazniti na kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci, ali ona se neće izvršiti ako okrivljeni u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.