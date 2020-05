Na Hvaru je lani omlet koštao 24 eura, a sad je noćenje 18...

Stan k'o iz časopisa, u strogom centru Dubrovnika, unutar zidina, iznajmljuje se za samo 20 eura po noćenju. U Opatiji se čitave vile s bazenom daju za svega četrdesetak eura. Samo za vas. U gradu Hvaru našli smo apartman za 18 eura i sjetili se da smo prošle godine ondje snimali cjenik restorana na kojem je pisalo da su dva jaja na oko 180 kuna. A to su 24 eura. Dakle omlet je lani bio skuplji nego jedno noćenje sada.

Već kraćim preglednom popularnog oglasnika "Airbnb", jasno je da nas čeka specifična turistička sezona. A kako je red pomagati hrvatsko gospodarstvo, provjerili smo što se i po kojim cijenama nudi do kraja svibnja. Počeli smo od najjužnijega "groda" gdje smo našli luksuzne sobe za 18 eura, apartmane za par kovanica više i predivan dvoetažni loft. Ima dva kreveta, stanu četiri gosta. Nalazi se u jednoj od starih dubrovačkih vila, a uređen je u industrijskom stilu.

Vila pokraj Zadra za 50 eura

Košta samo šezdeset eura, a otkažete li dan prije dolaska čeka vas dogovoreni povrat. Još više nam se svidjela kamena vila smještena na hridi, uz samu dubrovačku zidinu. Unutra su tirkizno plavi drveni kuhinjski elementi uz pločice marokanskog stila i sačuvane dijelove originalnog kamena. Pogled je spektakularan. Cijena je 58 eura. Već za dva eura više pronaći ćete vilu s ogromnim grijanim bazenom i pogledom na more u Mokošici, za četiri osobe. Među jeftinijim smještanjima s bazenom u Dubrovniku i široj okolici nudi se apartman u vili za samo 30 eura, ima i onih po 40, do 50...

Optimist traži 700 eura po danu

Na Hvaru je slična situacija. Pronašli smo sobu u kući, sasvim urednu, novog poda, pločica i namještaja, s prostranim balkonom i pogledom na more za samo 18 eura. Napucane hvarske vile, one čiji su bazeni okruženi lavandom i vinovom lozom, koštaju stotinjak eura za noćenje, ali i to je malo obzirom na njihovu kategoriju. Ima i optimista među iznajmljivačima pa smo tako našli jednu vilu od 700 eura za jedno noćenje. Naravno, ima i onih smještanih bliže centrima gradova i općina, ali također s bazenima, čija se cijena kreće oko 50 eura. Renoviran apartman u staroj kamenoj kući našli smo već za 45 eura.

Prima četiri osobe i smješten je na samo pet minuta hoda od centra Starog Grada. I u Hvaru na Hvaru našli smo na desetke apartmana u strogom centru čija je cijena ispod trideset eura. Uz neke stoji prekrižena stara cijena. Tako vidimo da su neki snižavali i do pedeset posto. Ako ste s Hvara ili iz Dubrovnika, onda vam Opatija nije loš izbor za odmor. Mnoštvo vila s bazenima, a cijena noćenja - presmiješna. Ima ih već od trideset, četrdeset eura, a dobar dio njih vam nudi čitavi objekt samo za vas, dakle nije riječ o tome da ćete s nekim dijeliti bazen.

Popuste daju i gradovi

No, ono što nam se posebno u Opatiji svidjelo jest apartman naziva "CORONA FREE". Njegov super-domaćin u opise smještaja postavio je i poruku: "dragi gosti, nedostajete nam, brinite se za sebe". Taj solidan dvokrevetni apartman iznajmljuje se za 22 eura po noćenju. Stan u kući prvi red do mora možete naći već za 40 eura, dok već za 35 eura možete imati cijelu kuću s bazenom samo za sebe, ali onda je ona smještena dalje od centra. Svejedno; koja dobra ideja za provesti vikend, ha? Nemojte se opterećivati time što smo odabrali Dubrovnik, Hvar i Opatiju. I ostali gradovi nude povoljne smještaje. Porast cijena ovisit će o epidemiološkoj situaciji, a bude li ovakva i u lipnju i u srpnju, bar ćemo se naputovati.

Korona-sniženja kao mjera privlačenja turista nisu obuhvatila samo iznajmljivače. Popuste daju i gradovi. Pa je tako gradonačelnik Makarske, grada o kojem se naveliko pisalo kad su uveli cijene parkinga od po 20 kuna za sat, odlučio obustaviti tu svoju odluku. Za ovo ljeto srezane su u prve tri zone. Iznosit će sedam, pet i tri kune. Antonio Zec, upravitelj pogona za komunalne djelatnosti objašnjava zašto su cijene uopće bile povećane: - Ako je parking jeftin, onda se svi žele nakrcati u prvu zonu. I dođu turisti s autom i žale se da ga nemaju gdje ostaviti, a njima je svejedno kolika je cijena, oni su spremni platiti. Tako da smo bili primorati za prošlo ljeto čak i uvesti zabranu pretplata na određenom dijelu rive - pojašnjava Zec.

Peciva po nižoj cijeni

I Nacionalni park Plitvička jezera odlučio se za sniženje. Za prvu ruku, privremeno. Do 24. svibnja skresali su cijene, a kasnije će, najavljuju, poskupiti. Ulaznica sada stoji 50 kuna za odrasle, prije je bila 150. Za studente je bila 100 kuna, a sada je 30. Djeci od sedam do 18 godina upad na Plitvice košta 25 kuna, dok je ranije bio 80 kuna. A kako do tamo? Lakše nego ikad. Ono što najviše veseli jest pojeftinjenje goriva. Iako nije direktno vezano za koronakrizu, pomoći će u odluci da se ovo ljeto odlučimo za putovanje automobilom ili kamperom, pogotovo zato što je sada litra Eurosupera 95 u prosjeku oko sedam kuna. Dizel je na 7,40. Valja reći da su cijene i skočile u odnosu na početak svibnja, ali i dalje su jako niske u odnosu na lani. U travnju prošle godine litra benzina bila je u prosjeku iznad 10 kuna, a dizela od 9,7 do 10,13 po litri.

Možda je to utjecalo i na promjene cijena vožnje taksijem. Da ste u subotu, 16. svibnja naručili da vas prebace iz Splita do zračne luke to bi vas koštalo oko 170 kuna. Neki su tih pola sata vožnje prošle sezone naplaćivali i po 500 kuna, tako puneći i svoje džepove i novinske stupce. No, najčešće bi uzeli po 250 kuna. A to je opet značajna razlika od današnjih 170. Pekare su prve snizile cijene, odnosno zadržale zimske. Neke su bezobrazno prodavale obična peciva za desetke kuna, ali sada staju na loptu. Samo jedan od osam komada miješane jumbo pizze u pekari na otoku Hvaru lani bi vas koštao 40 kuna, što znači da bi cijela pizza bila 320 kuna. Danas je malo drugačije. Popularna "piceta" je 20 kuna.

Na zidine nije jeftinije

Pale su i druge namirnice, paket smrznutih Ledo lignji prošle godine na Komiži koštao je oko 80 kuna. Naravno, sad se vi pitate tko normalan kupuje paket smrznutih Ledo lignji na Komiži, ali ima entuzijasta. Danas isti proizvod na Visu košta blizu 50 kuna. A iako smo se naslušali priča da će cijene jagoda po kilogramu biti 50 kuna, srećom po naš novčanik, to predviđanje nije došlo ni blizu ostvarenja. Postojala je bojazan da će radna snaga zbog koronavirusa zapeti dalje od sela i polja, no propuštanjem građana u svrhu poljoprivrede tome se pametno doskočilo.

Cijena jagoda sada je 15 do 20 kuna za kilo što je slično kao i lani kada je bila oko 18 kuna. Nije se mijenjao ni iznos koji morate dati da biste na dubrovačkom Stradunu dobili kuglu sladoleda. I dalje je 14 kuna. A ulaz na zidine po glavi košta 200 kuna. Unatoč tome što gotovo da i nema turista.

