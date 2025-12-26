Obavijesti

Na istoku Hrvatske nestao je Marko (11) Velika potraga u tijeku. HGSS: Pretražujemo sve!

Foto: HGSS

U potragu za dječakom kod vidikovca Trojnaš uključeno je 11 pripadnika HGSS-a. Da je akcija u tijeku, potvrdila je i policija

U Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš, u tijeku je potraga za 11-godišnjim Markom Majićem koji se udaljio od svoje obitelji, izvijestila je Hrvatska gorska služba spašavanja.

Marko je visok oko 155 centimetara, težak približno 45 kilograma, a u trenutku nestanka nosio je tamnozelenu jaknu, bež trenirku, tamne Puma tenisice, plavu majicu i crnu kapu.

U potragu je uključeno 11 pripadnika HGSS-a koji pretražuju područje, a iz službe ističu kako je ključno da informacije što prije dođu do građana.

- Pretražujemo sve, bitno nam je da informacija čim prije dođe do ljudi. Radi se o djetetu - poručili su iz HGSS-a.

Građani koji su dječaka zapazili, susreli ga ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, mole se da se jave na brojeve 112 ili 091/224-1042.

Osječko-baranjska policija potvrdila je za 24sata da je potraga za 11-godišnjakom u tijeku.

