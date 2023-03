'Kako je živjeti na otoku? Nema liječnika, medicinska sestra je stalno u dimu, a pop je pijan!'

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na otoku Istu i Molatu u zadarskom arhipelagu kritično nedostaje liječnik, nakon što je njihov postojeći raskinuo ugovor prije dva mjeseca. Zbog toga su, piše Zadarski list, pacijenti po uputnice i recepte prebačeni drugom liječniku u Zadar, a što se ponovno pokazalo problematičnim jer većini otočana, koji su već u godinama, nije jednostavno doputovati u Zadar. Pacijente trenutno obilazi liječnik iz Božave na Dugom otoku, no to je tek jednom tjedno, a tu je i rizik od nevremena zbog čega pacijenti ne mogu uvijek doći do Zadra, kao niti zamjenski liječnik do njih. - Sada imamo samo medicinsku sestru s kojom nismo zadovoljni, ona je stalno u dimu, pop nam je non stop pijan, a liječnika nemamo, eto kako je živiti na otoku - izjavio je Žarko Martedić, predsjednik Mjesnog odbora Zapuntel za Zadarski list. Predsjednik MO-a Brgulje na Molatu Romano Maletić nadovezuje se kako je situacija u kojoj je liječnik dolazio iz Božave bila zadnji put prije 60 godina, te da to nije nikakvo rješenje jer ne mogu računati na hitnu pomoć liječnika, pogotovo ako bude nevrijeme. Renata Bek, ravnateljica Doma zdravlja Zadarske županije kaže kako su objavili drugi natječaj po redu za liječnika na Istu i Molatu, te da im na razini županije nedostaje čak osam liječnika, u čemu se ubrajaju u nacionalni problem kroničnog nedostatka liječnika.