Na Jadranu će biti pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, no lokalno može pasti malo kiše, a u gorju i susnježice, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za uskrsnu nedjelju.

Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i Biokova s olujnim udarima prema kraju dana će oslabjeti.

Upravo su zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorene državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 8 i 13, a na Jadranu od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Pretežno sunčano bit će i u ponedjeljak, no navečer slijedi porast naoblake sa zapada. Ujutro će biti hladno, uz temperature od -4 do -1, dok će na Jadranu biti od 3 do 8 Celzija.