Na Kanarima se iskrcalo tristo migranata, jedan preminuo

Tijelo migranta pronađeno je u utorak u čamcu u kojemu je bilo 57 ljudi, među kojima dijete i dvije žene, blizu otoka Tenerife, rekli su španjolski spasioci

<p>Gotovo tristo migranata iskrcalo se od utorka na Kanarima, a jedan je izgubio život na putu, doznaje se od vlasti tog španjolskog otočja kamo je od početka godine stigao velik broj migranata.</p><p>Ovo je najveći broj migranata od 2007. zabilježen u 24 sata, rekla je za agenciju France Presse glasnogovornica Crvenog križa na Kanarima.</p><p>Najmanje su "283 migranta stigla od utorka", rekla je u srijedu za France Presse glasnogovornica policije na tom otočju u Atlantiku, sjeverozapadno od afričke obale.</p><p>Tijelo migranta pronađeno je u utorak u čamcu u kojemu je bilo 57 ljudi, među kojima dijete i dvije žene, blizu otoka Tenerife, rekli su španjolski spasioci za AFP.</p><p>Od utorka do srijede spašeni su migranti s najmanje osam nesigurnih plovila u moru blizu sedam kanarskih otoka. U srijedu ujutro spašeno je 126 migranata s triju brodova blizu otoka Gran Canaria, Lanzarote i Fuertevertura.</p><p>Preko Kanarskih otoka najveći broj migranata trenutačno dolazi u Europu, kao i u razdoblju od 2006. do 2008.</p><p>Dolasci ilegalnih migranata ovom iznimno opasnom oceanskom rutom gotovo su se usedmerostručili od početka godine u odnosu na isto razdoblje 2019. i od 1. siječnja do 31. kolovoza popeli su se na 3.933, navodi španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova.</p>